На дорогах засветился удивительный лимузин Daewoo Matiz

Корейский Matiz в первую очередь вызывает ассоциации с небольшими городскими машинками.

В Сети появилось фото необычного лимузина Daewoo Matiz. Фотографии опубликовало ЭльАвто.

Читай также: Укрзализныця хочет списать уникальный лимузин на рельсах ЗИМ

Корейский Matiz в первую очередь вызывает ассоциации с небольшими городскими машинками. Но в данном случае Matiz переделали в длинный 6-колесный лимузин.

Конечно, такой тюнинг провели в первую очередь в рекламных целях - автомобиль использует служба доставки одной из сетей ресторанов. В каком городе было сделано фото - не сообщается.

Читай также: Стильно или глупо?: Украинец расцарапал суперкар McLaren "для красоты"

Известно, что автомобиль в очень плохом состоянии - ржавчина, сколы на кузове, грязь. Тем не менее, для рекламы такое более чем подходит, так как без проблем собирает взгляды всех прохожих.

Ранее сообщалось, что старенькую маршрутку "Газель" переделали в очень нелепый пикап.