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На дорогах засветился удивительный лимузин Daewoo Matiz

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Корейский Matiz в первую очередь вызывает ассоциации с небольшими городскими машинками.
Автомобиль использует служба доставки одной из сетей ресторанов
Автомобиль использует служба доставки одной из сетей ресторанов
http://elauto.net.ua

В Сети появилось фото необычного лимузина Daewoo Matiz. Фотографии опубликовало ЭльАвто.

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Корейский Matiz в первую очередь вызывает ассоциации с небольшими городскими машинками. Но в данном случае Matiz переделали в длинный 6-колесный лимузин.

Конечно, такой тюнинг провели в первую очередь в рекламных целях - автомобиль использует служба доставки одной из сетей ресторанов. В каком городе было сделано фото - не сообщается.

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Известно, что автомобиль в очень плохом состоянии - ржавчина, сколы на кузове, грязь. Тем не менее, для рекламы такое более чем подходит, так как без проблем собирает взгляды всех прохожих.

Ранее сообщалось, что старенькую маршрутку "Газель" переделали в очень нелепый пикап.

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Теги: интересные автомобили, тюнинг, авто
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