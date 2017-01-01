ТОП-24 худших б/у авто по версии немецких экспертов
Немецкие эксперты TÜV Report составили рейтинг автомобилей, возрастом до 4 лет, которые не отличаются надежностью.
ТОП-24 худших б/у авто по версии немецких экспертов
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ТОП-24 худших б/у авто по версии немецких экспертов
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Тема автомобилей с пробегом не перестает быть актуальной - и не только для украинцев. Немецкие эксперты TÜV Report составили рейтинг автомобилей, возрастом до 4 лет, которые не отличаются надежностью. Рейтинг опубликовал AutoBild.
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По статистике, водители покупают чаще всего достаточно “молодые“ б/у авто, надеясь таким образом приобрести машину в лучшем техническом состоянии. Но автомобили из этого списка ломаются быстрее всего. Чаще всего у этих авто возникают проблемы с подвеской, тормозами и внешней светотехникой.
ТОП-24 худших авто с пробегом (от наименее надежного)
- BMW 5-series
- Citroёn C3
- Ford Galaxy
- Hyundai i10
- Nissan Micra
- Citroёn C4 Picasso
- VW Passat
- Volkswagen CC
- Citroen Berlingo
- VW Caddy
- Ford Mondeo
- Ford S-Max
- FIAT Panda
- Kia Rio
- SEAT Alhambra
- Dacia Duster
- VW Sharan
- Dacia Lodgy
- Dacia Sandero
- FIAT 500
- Ford Ka
- Kia Sportage
- FIAT Punto
- Dacia Logan
Ранее публиковался ТОП-7 худших авто 2018 года, в 7 номинациях: Рейтинг американских экспертов.
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