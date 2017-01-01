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ТОП-24 худших б/у авто по версии немецких экспертов

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Немецкие эксперты TÜV Report составили рейтинг автомобилей, возрастом до 4 лет, которые не отличаются надежностью.
ТОП-24 худших б/у авто по версии немецких экспертов
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ТОП-24 худших б/у авто по версии немецких экспертов
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Тема автомобилей с пробегом не перестает быть актуальной - и не только для украинцев. Немецкие эксперты TÜV Report составили рейтинг автомобилей, возрастом до 4 лет, которые не отличаются надежностью. Рейтинг опубликовал AutoBild.

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По статистике, водители покупают чаще всего достаточно “молодые“ б/у авто, надеясь таким образом приобрести машину в лучшем техническом состоянии. Но автомобили из этого списка ломаются быстрее всего. Чаще всего у этих авто возникают проблемы с подвеской, тормозами и внешней светотехникой.

ТОП-24 худших авто с пробегом (от наименее надежного)

  1. BMW 5-series
  2. Citroёn C3
  3. Ford Galaxy
  4. Hyundai i10
  5. Nissan Micra
  6. Citroёn C4 Picasso
  7. VW Passat
  8. Volkswagen CC
  9. Citroen Berlingo
  10. VW Caddy
  11. Ford Mondeo
  12. Ford S-Max
  13. FIAT Panda
  14. Kia Rio
  15. SEAT Alhambra
  16. Dacia Duster
  17. VW Sharan
  18. Dacia Lodgy
  19. Dacia Sandero
  20. FIAT 500
  21. Ford Ka
  22. Kia Sportage
  23. FIAT Punto
  24. Dacia Logan

Ранее публиковался ТОП-7 худших авто 2018 года, в 7 номинациях: Рейтинг американских экспертов.

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Теги: ТОП-24, эксперты, рейтинг надежности авто, ненадежные б\у авто, евробляхи
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