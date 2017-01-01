ТОП-24 худших б/у авто по версии немецких экспертов

Немецкие эксперты TÜV Report составили рейтинг автомобилей, возрастом до 4 лет, которые не отличаются надежностью.

Тема автомобилей с пробегом не перестает быть актуальной - и не только для украинцев. Немецкие эксперты TÜV Report составили рейтинг автомобилей, возрастом до 4 лет, которые не отличаются надежностью. Рейтинг опубликовал AutoBild.

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По статистике, водители покупают чаще всего достаточно “молодые“ б/у авто, надеясь таким образом приобрести машину в лучшем техническом состоянии. Но автомобили из этого списка ломаются быстрее всего. Чаще всего у этих авто возникают проблемы с подвеской, тормозами и внешней светотехникой.

ТОП-24 худших авто с пробегом (от наименее надежного)

BMW 5-series Citroёn C3 Ford Galaxy Hyundai i10 Nissan Micra Citroёn C4 Picasso VW Passat Volkswagen CC Citroen Berlingo VW Caddy Ford Mondeo Ford S-Max FIAT Panda Kia Rio SEAT Alhambra Dacia Duster VW Sharan Dacia Lodgy Dacia Sandero FIAT 500 Ford Ka Kia Sportage FIAT Punto Dacia Logan

Ранее публиковался ТОП-7 худших авто 2018 года, в 7 номинациях: Рейтинг американских экспертов.