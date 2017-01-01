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Теперь и мост Патона: В Киеве закрыли на ремонт три моста одновременно

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В Киеве частично перекрыли движение на Южном мосту, мосту Патона и Метро.
Теперь движение ограничено и на мосту Патона
Теперь движение ограничено и на мосту Патона
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В Киеве частично перекрыли движение из-за строительных работ одновременно на трех мостах. Об этом сообщает Ракурс.

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С 28 ноября начали проводиться ремонтные работы на мосту Патона, в связи будет частично перекрыто движение до 27 декабря. В частности, 2 декабря с 12:00 до 5:30 утра мост перекроют полностью 

Кроме этого, с 8 сентября продолжаются ремонтные работы на мосту Метро через Русановскую протоку, а с 7 ноября - Южный мост.

В Сети уже с негодованием отнеслись к новости. По информации сервиса Google maps с утра ремонт трех из пяти мостов уже привел к масштабным пробкам в Киеве.

Пользователи Сети отреагировали на новость крайне негативно
Пользователи Сети отреагировали на новость крайне негативно
facebook.com

В соцсетях появилось множество недовольных комментариев
В соцсетях появилось множество недовольных комментариев
facebook.com

Отметилась комментарием и прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган
Отметилась комментарием и прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган
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Уже в первый день перекрытия моста Патона ситуация на дорогах сильно усложнилась
Уже в первый день перекрытия моста Патона ситуация на дорогах сильно усложнилась
google.com/maps

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько дорог отремонтировали в 2018 году.

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Теги: дороги, ремонт дорог, дорожники, Киев, мосты в Киеве, карта пробок
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