Теперь и мост Патона: В Киеве закрыли на ремонт три моста одновременно

В Киеве частично перекрыли движение на Южном мосту, мосту Патона и Метро.

Теперь движение ограничено и на мосту Патона facebook.com

В Киеве частично перекрыли движение из-за строительных работ одновременно на трех мостах. Об этом сообщает Ракурс.

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С 28 ноября начали проводиться ремонтные работы на мосту Патона, в связи будет частично перекрыто движение до 27 декабря. В частности, 2 декабря с 12:00 до 5:30 утра мост перекроют полностью

Кроме этого, с 8 сентября продолжаются ремонтные работы на мосту Метро через Русановскую протоку, а с 7 ноября - Южный мост.

В Сети уже с негодованием отнеслись к новости. По информации сервиса Google maps с утра ремонт трех из пяти мостов уже привел к масштабным пробкам в Киеве.

Пользователи Сети отреагировали на новость крайне негативно facebook.com

В соцсетях появилось множество недовольных комментариев facebook.com

Отметилась комментарием и прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган facebook.com

Уже в первый день перекрытия моста Патона ситуация на дорогах сильно усложнилась google.com/maps

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько дорог отремонтировали в 2018 году.