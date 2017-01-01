Теперь и мост Патона: В Киеве закрыли на ремонт три моста одновременно
В Киеве частично перекрыли движение на Южном мосту, мосту Патона и Метро.
В Киеве частично перекрыли движение из-за строительных работ одновременно на трех мостах. Об этом сообщает Ракурс.
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С 28 ноября начали проводиться ремонтные работы на мосту Патона, в связи будет частично перекрыто движение до 27 декабря. В частности, 2 декабря с 12:00 до 5:30 утра мост перекроют полностью
Кроме этого, с 8 сентября продолжаются ремонтные работы на мосту Метро через Русановскую протоку, а с 7 ноября - Южный мост.
В Сети уже с негодованием отнеслись к новости. По информации сервиса Google maps с утра ремонт трех из пяти мостов уже привел к масштабным пробкам в Киеве.
Ранее сообщалось, что стало известно, сколько дорог отремонтировали в 2018 году.
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