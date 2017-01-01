Какие легковые авто выбирали украинцы в 2018 году и почему

Чаще всего в 2018 покупали машины 7-10 летнего возраста, немецких и французских брендов.

На первичном рынке лидером продаж уже в который раз оказывается Toyota consumerreports.org

2018 год на рынке авто в Украине прошел под тотальным влиянием “евроблях“. Украинские водители покупали “евробляхи“ в три раза чаще, чем новые авто и б/у авто на украинской регистрации возрастом до 10 лет вместе взятые. Об этом говорит статистика МВД, сообщает Сегодня.

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Если говорить о легально приобретенных б/у авто, то чаще всего покупали машины 10-летнего возраста (90,3 тысячи автомобилей), 7-летнего (40,26 тысяч автомобилей) и 6-летнего (38,75 тысяч автомобилей). Всего за год поменяли регистрацию 287 тысяч б/у автомобилей.

Наиболее популярными стали авто немецких и французских брендов: Volkswagen - 16% и Renault 14%. На третьем месте Skoda - 9%. Реже всего расставались со своими авто владельцы Mercedes (4%) и Peugeot (3%).

Говоря о новых авто, по данным Auto-Consulting с начала 2018 года было куплено 65 тысяч автомобилей. Лидеры выбора на первичном рынке: Toyota (8,1 тысяча авто), Renault (7 тысяч авто), Volkswagen (5,4 тысяч авто). Лучше всего продавались кроссоверы и внедорожники.

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По словам экспертов - выход в лидеры продаж подержанных авто от 5 лет наблюдается и в Европе. Как и в Украине, на Западе получила популярность схема, когда автомобилисты избавляются от авто, которое со временем стало требовать больше вложений в обслуживание, а нуждающиеся в транспортном средстве за относительно небольшие деньги и не существенное вложение в ремонт получают неплохое авто.

Ранее публиковался ТОП-24 худших б/у авто по версии немецких экспертов.