Растаможили первую "евробляху" по новым правилам: Во сколько обошлось авто

Учитывая, что авто было растаможено в первые 90 дней после принятия закона, стоимость акциза обошлась в два раза дешевле обычной суммы.

Первым автомобилем, растаможенным по новым правилам стало Renault Laguna 2004 года выпуска на немецких номерах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

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Автомобиль растаможили в Черновцах. Общая сумма всех взносов составила 49,3 тысячи гривен.

В эту сумму входит пошлина (4,6 тысяч гривен), акцизный налог (28,765 тысяч гривен) и НДС (15,957 тысяч гривен).

Учитывая, что авто было растаможено в первые 90 дней после принятия закона, стоимость акциза рассчитывалась с коэффициентом в 0,5, то есть - в два раза дешевле обычной суммы.

Учитывая, что пошлина - 10% от таможенной стоимости авто, то можно предположить, что вместе с растаможкой Renault Laguna 2004 года обошлась его хозяину в 95,3 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что сервисные центры МВД будет растамаживать “евробляхи“ в режиме 24/7.