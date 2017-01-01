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Растаможили первую "евробляху" по новым правилам: Во сколько обошлось авто

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Учитывая, что авто было растаможено в первые 90 дней после принятия закона, стоимость акциза обошлась в два раза дешевле обычной суммы.
Аналогичная Renault Laguna 2004 года
Аналогичная Renault Laguna 2004 года
gumtree.com

Первым автомобилем, растаможенным по новым правилам стало Renault Laguna 2004 года выпуска на немецких номерах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

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Автомобиль растаможили в Черновцах. Общая сумма всех взносов составила 49,3 тысячи гривен. 

В эту сумму входит пошлина (4,6 тысяч гривен), акцизный налог (28,765 тысяч гривен) и НДС (15,957 тысяч гривен).

Учитывая, что авто было растаможено в первые 90 дней после принятия закона, стоимость акциза рассчитывалась с коэффициентом в 0,5, то есть - в два раза дешевле обычной суммы.

Учитывая, что пошлина - 10% от таможенной стоимости авто, то можно предположить, что вместе с растаможкой Renault Laguna 2004 года обошлась его хозяину в 95,3 тысячи гривен. 

Ранее сообщалось, что сервисные центры МВД будет растамаживать “евробляхи“ в режиме 24/7.

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