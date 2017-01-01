ТОП-5 самых надежных китайских авто

Исследование показало, что китайские авто часто не уступают по надежности многим европейским и японским.

Эксперты CarPrice составили интересный рейтинг надежности автомобилей из Китая. Рейтинг был составлен по результатам внушительного исследования, в рамках которого прошли испытания 800 машин из Поднебесной, возрастом 2-4 года.

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Для удобства автомобили поделили в 3 сегмента по цене: 7-10 тыс. долларов, 10-22 тыс. долларов и более 22 тыс. долларов.

Исследование показало, что китайские авто часто не уступают по надежности многим европейским и японским. Средний рейтинг китайских брендов - 12,37/20,00, что немного выше, чем общемировой рейтинг - 11,7/20,00.

ТОП-5 самых надежных авто Китая

1. Faw Oley (13,19)

1. Faw Oley (13,19) youtube.com

2. DongFeng H30 Cross (12,15)

2. DongFeng H30 Cross (12,15) youtube.com

3. Lifan Smily I Рестайлинг (330) (12,11)

3. Lifan Smily I Рестайлинг (330) (12,11) youtube.com

4. Lifan X50 (12,50)

4. Lifan X50 (12,50) youtube.com

5. Lifan Smily I Рестайлинг (11,86)

5. Lifan Smily I Рестайлинг (11,86) youtube.com

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