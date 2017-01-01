Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-5 самых надежных китайских авто

Комментариев: 0
Исследование показало, что китайские авто часто не уступают по надежности многим европейским и японским.

Эксперты CarPrice составили интересный рейтинг надежности автомобилей из Китая. Рейтинг был составлен по результатам внушительного исследования, в рамках которого прошли испытания 800 машин из Поднебесной, возрастом 2-4 года.

Читай также: ТОП-6 лучших автомобилей для женщин

Для удобства автомобили поделили в 3 сегмента по цене: 7-10 тыс. долларов, 10-22 тыс. долларов и более 22 тыс. долларов.

Исследование показало, что китайские авто часто не уступают по надежности многим европейским и японским. Средний рейтинг китайских брендов - 12,37/20,00, что немного выше, чем общемировой рейтинг - 11,7/20,00.

ТОП-5 самых надежных авто Китая

1. Faw Oley (13,19)

1. Faw Oley (13,19)
1. Faw Oley (13,19)
youtube.com

2. DongFeng H30 Cross (12,15)

2. DongFeng H30 Cross (12,15)
2. DongFeng H30 Cross (12,15)
youtube.com

3. Lifan Smily I Рестайлинг (330) (12,11)

3. Lifan Smily I Рестайлинг (330) (12,11)
3. Lifan Smily I Рестайлинг (330) (12,11)
youtube.com

4. Lifan X50 (12,50)

4. Lifan X50 (12,50)
4. Lifan X50 (12,50)
youtube.com

5. Lifan Smily I Рестайлинг (11,86)

5. Lifan Smily I Рестайлинг (11,86)
5. Lifan Smily I Рестайлинг (11,86)
youtube.com

Ранее сообщалось, какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15.

Поделись:
Теги: ТОП-5, б/у авто, китайские автомобили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь