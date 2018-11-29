Полноприводной гигант: Появились фото уникального украинского лимузина

Дизайн авто достаточно специфический, тем не менее, "БИЛ-2005" пользовался популярностью на праздничных мероприятиях.

В Сети выложили фото единственного украинского лимузина "БИЛ-2005". Фото поделились на странице в Facebook Украинские автомобили.

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Создал автомобиль мастер из с. Корнин Иван Белецкий - именно по первым буквам своей фамилии и получил название необычный автомобиль.

Всего Белецкий собрал 6 таких автомобилей. Длина - 9 метров, вес - 3,5 тонн. У авто полный привод и агрегаты Audi A8.

Дизайн авто достаточно специфический, тем не менее, "БИЛ-2005" пользовался популярностью на праздничных мероприятиях. В свое время в Ровно были замечены минимум два лимузина этой модели, один из которых в белой расцветке.

Ранее публиковались ТОП-5 редчайших авто в истории.