Полноприводной гигант: Появились фото уникального украинского лимузина
Дизайн авто достаточно специфический, тем не менее, "БИЛ-2005" пользовался популярностью на праздничных мероприятиях.
Полноприводной гигант: Появились фото уникального украинского лимузина
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Полноприводной гигант: Появились фото уникального украинского лимузина
Лимузин имеет полный привод
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В Сети выложили фото единственного украинского лимузина "БИЛ-2005". Фото поделились на странице в Facebook Украинские автомобили.
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Создал автомобиль мастер из с. Корнин Иван Белецкий - именно по первым буквам своей фамилии и получил название необычный автомобиль.
Всего Белецкий собрал 6 таких автомобилей. Длина - 9 метров, вес - 3,5 тонн. У авто полный привод и агрегаты Audi A8.
Дизайн авто достаточно специфический, тем не менее, "БИЛ-2005" пользовался популярностью на праздничных мероприятиях. В свое время в Ровно были замечены минимум два лимузина этой модели, один из которых в белой расцветке.
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