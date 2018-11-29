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Полноприводной гигант: Появились фото уникального украинского лимузина

Комментариев: 1
Дизайн авто достаточно специфический, тем не менее, "БИЛ-2005" пользовался популярностью на праздничных мероприятиях.
Полноприводной гигант: Появились фото уникального украинского лимузина
© Facebook.com
Фото 1/5
  • Лимузин имеет полный привод
  • У авто достаточно специфический дизайн
  • В Ровно были замечены не менее 2-х лимузинов "БИЛ"
  • Один из лимузинов "БИЛ" продавали несколько нет назад в аварийном состоянии
  • Еще один "БИЛ", в металлической расцветке
Полноприводной гигант: Появились фото уникального украинского лимузина
Лимузин имеет полный привод
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В Сети выложили фото единственного украинского лимузина "БИЛ-2005". Фото поделились на странице в Facebook Украинские автомобили.

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Создал автомобиль мастер из с. Корнин Иван Белецкий - именно по первым буквам своей фамилии и получил название необычный автомобиль.

Всего Белецкий собрал 6 таких автомобилей. Длина - 9 метров, вес - 3,5 тонн. У авто полный привод и агрегаты Audi A8.

Дизайн авто достаточно специфический, тем не менее, "БИЛ-2005" пользовался популярностью на праздничных мероприятиях. В свое время в Ровно были замечены минимум два лимузина этой модели, один из которых в белой расцветке.

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Теги: лимузин, украинские авто, интересные автомобили
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Комментариев (1)
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Sancho-s    29.11.2018, 15:45
Оценка:  0
Sancho-s
С клуба обрыганых селян развозить пойдёт)))
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