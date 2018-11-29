Что можно сделать с "евробляхой": ТОП-7 вариантов

Недавно принятые законы о “евробляхах“ не только поменяли правила растаможки, но и жестко повысили штрафы за их пользование.

Сейчас у полиции есть все полномочия, чтобы останавливать нелегальные авто depositphotos.com

Недавно принятые законы о “евробляхах“ не только поменяли правила растаможки, но и жестко повысили штрафы за их пользование. И если раньше из-за особенности украинских законов о штрафах можно было не беспокоиться, то сейчас у полиции есть все полномочия, чтобы останавливать нелегальных “евробляхеров“ и наказывать их по полной строгости.

Что в итоге можно сделать с автомобилем с иностранной регистрацией? Авто24 подготовило 7 разных вариантов действий.

1. Растаможить

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Новые правила растаможки не сделали ее доступной, как того требовали владельцы “евроблях“, но в первые 90 дней после принятия законов сумма акцизов будет рассчитываться со скидкой в 50%.

Но этот вариант связан с некоторыми юридическими проблемами - авто нужно снять с учета в стране регистрации, найти владельца авто, составить договор купли-продажи и подготовить множество других документов . Некоторым владельцам найти юридического владельца авто будет очень сложно, а может даже и нереально.

2. Не растамаживать

Существует и такое мнение. Некоторые эксперты советуют не растамаживать свои авто в связи с тем, что право штрафовать “евробляхеров“ полиция получит только через полгода (хотя останавливать могут уже сейчас). А за полгода может поменяться многое, а учитывая количество “евроблях“ на дорогах, возможно что будут предложены более выгодные услуги по их легализации. Верить ли в такие оптимистичные предположения - решать вам.

3. Разобрать

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“Евробляху“ можно отдать на разборку и выручить за нее неплохие деньги, если модель авто достаточна распространена в стране. Правда, если машина не распространена - выручка будет очень несущественной.

К тому же, этот вариант подойдет только владельцам “блях“, которые были ввезены в режиме временного ввоза подставными иностранцами (их еще называют “верблюдами“). Если же авто в режиме транзита и было ввезено хозяином-украинцем, у него могут возникнуть проблемы.

4. Смена гражданства

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Особы с иностранным гражданством могут пользоваться авто в Украине, не растамаживая его, раз в год перегоняя через границу. Вариант радикальный, а если учесть, что двойное гражданство в Украине запрещено - то еще и незаконный.

5. Сжечь

Тоже достаточно радикальный подход, но такие случаи уже зафиксированы. Как минимум владельцы сожженных авто не рискуют быть остановленными полицией и “попасть“ на крупные штрафы по новым правилам.

6. Отдать в зону ООС

Альтернативный вариант - отдать “бляху“ военным. Некоторые служащие ВСУ отмечали, что на войскам всегда нужны автомобили, поэтому желающие вполне могут помочь армии.

7. Переоборудовать

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В некоторых случаях автомобили можно переоборудовать в спортивные авто, или специальные авто для бездорожья, у которых нет прав для движения по дорогам общего пользования. Такие в некоторых случаях не обязательно.регистрировать. Правда пользоваться ими можно будет только в определенных условиях, например на закрытых гоночных треках.

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