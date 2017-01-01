Американцы, которые славятся своей любовью к пикапам, смогут приобрести авто за чуть более, чем 61 тыс. долларов.

Разгоняется, как спорткар: В США выпустили очень крутой электрический пикап

Разгоняется, как спорткар: В США выпустили очень крутой электрический пикап

Компания Rivian представила на автомобильном шоу в Лос-Анджелесе крутой и полностью электрический пикап R1T. Американцы, которые славятся своей любовью к пикапам, смогут приобрести авто за чуть более, чем 61 тыс. долларов. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Два электрических мотора вместе создают мощность в 408 лошадей, но есть также и модификация с 4 электромоторами на 764 силы. Первая версия разгоняется до 100 за 4,9 секунд, вторая - всего за 3.

Длина авто - 5,5 метров. Максимальный груз - 800 килограмм. Кроме этого, пикап может буксировать 5-тонный прицеп.

Ранее сообщалось, что пикап Ford F-350 разогнали до 1220 “лошадей“ и он красиво взорвался.