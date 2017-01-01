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Porsche представила машину, стоимостью 2900 долларов

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Несмотря на то, что в заголовке нет опечатки, автомобилисты вряд ли обрадуются .
Porsche представила машину, стоимостью 2900 долларов
© studiofaporsche.com
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Porsche представила машину, стоимостью 2900 долларов
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Несмотря на то, что в заголовке нет опечатки, автомобилисты вряд ли обрадуются - ведь представленная Porsche машина - стиральная. Об этом сообщает Авто24.

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И можно быть уверенными, что желающих купить такую стиральную машину с логотипом знаменитой автомобильной компании будет предостаточно.  

Машина разработана совместно с Panasonic и называется Alpha. За дизайн отвечал именно производитель знаменитых спорткаров. Машинка стоит около 2900 долларов, но продаваться будет только в Китае.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ полиция получила летающие мотоциклы-дроны.

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Теги: Porsche, авто, стиральная машина
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