Porsche представила машину, стоимостью 2900 долларов

Несмотря на то, что в заголовке нет опечатки, автомобилисты вряд ли обрадуются .

Несмотря на то, что в заголовке нет опечатки, автомобилисты вряд ли обрадуются - ведь представленная Porsche машина - стиральная. Об этом сообщает Авто24.

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И можно быть уверенными, что желающих купить такую стиральную машину с логотипом знаменитой автомобильной компании будет предостаточно.

Машина разработана совместно с Panasonic и называется Alpha. За дизайн отвечал именно производитель знаменитых спорткаров. Машинка стоит около 2900 долларов, но продаваться будет только в Китае.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ полиция получила летающие мотоциклы-дроны.