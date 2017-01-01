Не новая проблема: В Сети нашли видеосюжет о протестах "евробляхеров" в 1999 году

В Сети появился интересный видеосюжет о "евробляхерах", снятый в 1999 году.

На видео запечатлены протесты "евробляхеров" и почти 20 летней давности Скриншот видео

В Сети появился интересный видеосюжет о “евробляхерах“, снятый в 1999 году. Видео выложил на своей странице в Facebook пользователь Alex Shchur.

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На видео запечатлены протесты владельцев автомобилей на иностранной регистрации почти 20 летней давности. Как и сейчас, требования остались те же - доступная растаможка “евроблях“.

“История может и не всегда циклична, но в случае с украинскими “евробляхами“ все повторилось точно, как 20 лет тому назад“, - говорится в подписи к видео.

В комментариях вспоминают, что произошло с оказавшимися вне закона “бляхами“-1999.: “Ушли на разборки“, “много перебитых бех и мерсов было с вварками“ и другое.

Ранее сообщалось, что можно сделать с “евробляхой“: ТОП-7 вариантов.