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Не новая проблема: В Сети нашли видеосюжет о протестах "евробляхеров" в 1999 году

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В Сети появился интересный видеосюжет о "евробляхерах", снятый в 1999 году.
На видео запечатлены протесты "евробляхеров" и почти 20 летней давности
На видео запечатлены протесты "евробляхеров" и почти 20 летней давности
Скриншот видео

В Сети появился интересный видеосюжет о “евробляхерах“, снятый в 1999 году. Видео выложил на своей странице в Facebook пользователь Alex Shchur.

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На видео запечатлены протесты владельцев автомобилей на иностранной регистрации почти 20 летней давности. Как и сейчас, требования остались те же - доступная растаможка “евроблях“.

“История может и не всегда циклична, но в случае с украинскими “евробляхами“ все повторилось точно, как 20 лет тому назад“, - говорится в подписи к видео.

В комментариях вспоминают, что произошло с оказавшимися вне закона “бляхами“-1999.: “Ушли на разборки“,  “много перебитых бех и мерсов было с вварками“ и другое.

Ранее сообщалось, что можно сделать с “евробляхой“: ТОП-7 вариантов.

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Теги: евробляхи, архивное видео, протесты евробляхеров, 1999
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