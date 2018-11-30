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Как выглядит "худшая дорога в Украине" после осенних дождей - видео

Комментариев: 1
Многострадальную дорогу обещают отремонтировать уже который год.
Видео снято в районе смт Казанка
Видео снято в районе смт Казанка
Скриншот Youtube

В Сети появилось не самое оптимистичное видео трассы Н-11 “Николаев-Кривой Рог“ после осенней непогоды. Видео выложили в Youtube.

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Эту дорогу традиционно называют не иначе, как “дорогой смерти“. На некоторых участках ее даже дорогой особо не назовешь - сплошные ямы, залитые водой. Многострадальную дорогу обещают отремонтировать уже который год - по последней информации ремонтные работы запланированы на 2019 год.

Видео снято в районе смт Казанка. “Знаменитая и многострадальная дорога Кривой Рог-Николаев, когда пошли осенние дожди“, - говорится в описании.

Ранее сообщалось, что патрульных с радарами TruCam станет больше: Карта их расположения.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Sancho-s    30.11.2018, 15:27
Оценка:  0
Sancho-s
Самая плохая дорога - это Татарбунары - Катранка, там люди 35 км едут вдоль дороги по полю
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