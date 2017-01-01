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Киевсовет запланировал масштабное строительство парковок на 2019 год

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Водители будут иметь возможность свободно оставить свое транспортное средство возле конечных станций метро.
В общей сложности приняли решение об организации 120 парковок
В общей сложности приняли решение об организации 120 парковок
depositphotos.com

В четверг, 29 ноября, Киевский городской совет утвердил порядок функционирования платных парковок в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.

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В общей сложности приняли решение об организации 120 парковок более чем на 9 тысяч паркомест в столице. В частности, определили конкретные места организации специальных перехватывающих паркингов возле конечных станций метро. 

Таким образом планируют снизить количество автомобилей в городе -  водители будут иметь возможность свободно оставить свое транспортное средство возле станций и продолжить движение уже на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что появилось видео интервью "героя парковки", остановившего трамваи в Киеве на 2 часа.

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Теги: парковки, перехватывающие парковки, Киев, платные парковки, метро, пробки
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