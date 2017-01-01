В Украине засветилось уникальное самодельное авто "Ласточка" 1970 года
В Днепре продают очень интересный раритетный автомобиль Ласточка. Соответствующее объявление сделано на Auto.Ria.
Единственное в своем роде авто собрал мастер из Новомосковска в 1970 году по собственном у проекту. Машина успела получить некоторую известность в СССР - множество раз участвовала во всевозможных пробегах, отмечалась наградами.
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В свое время с оформлением раритета возникали проблемы - машину не могли зарегистрировать, так как в СССР были ограничения по длине для самодельных авто. Разрешались только машины 3,5 метров длиной, Ласточка же "вымахала" до 4,2.
Пробег интересного авто - 100 тыс км. Заявленная максимальная скорость - 130 км в час.
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