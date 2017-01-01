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Pininfarina PF0: Каким будет самый мощный электро-гиперкар в истории

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Итальянское ателье Pininfarina завил выпуск самого мощного электрокара на 2020 год.
Pininfarina PF0: Каким будет самый мощный электро-гиперкар в истории
© automobili-pininfarina.com
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Pininfarina PF0: Каким будет самый мощный электро-гиперкар в истории
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Итальянское ателье Pininfarina завил выпуск самого мощного электрокара на 2020 год. Название будущего авто - PF0.

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Заявка итальянцев очень смелая - будущий PF0 окажется самым мощным электрокаром в истории. Авто оборудуют четырьмя электродвигателями, общей мощностью в 1900 “лошадей“. 

С такой установкой авто сможет достигать 100 км в час за 2 секунды, а 300 км в час - за 12 секунд. Максималка - 400 км в час. Но проезжать авто сможет меньше, чем прямой конкурент Tesla Roadster - всего 480 км.

Цена авто ожидаемо немаленькая - 2,2 миллиона долларов, но компания уже получила предзаказ на 80 PF0.

Ранее сообщалось, что Volkswagen выпустил специальный электрокар для любителей фастфуда.

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Теги: электрокар, мощные авто, Pininfarina, Pininfarina PF0
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