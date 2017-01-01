Невероятное везение на дорогах: Пятничная подборка #8

У героев этих видео, кажется, точно есть ангел хранитель.

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У героев этих видео, кажется, точно есть ангел хранитель. А у многих кроме этого - еще и огромный недостаток здравого смысла. В сегодняшней пятничной подборке - видео ситуаций, когда участникам дорожного движения крупно повезло.

Ранее публиковались лучшие автомобильные фэйлы из Instagram: Пятничная подборка #6.