Автопилот Tesla убегал от полиции, пока пьяный водитель спал за рулем

Новости о водителях, которые полностью перекладывают управление на автопилот машины появляются достаточно часто.

Водители ошибочно надеются на автопилот, как на самостоятельную систему управления Скриншот Youtube

В США полиция остановила очередного пользователя автомобилей Tesla, который слишком буквально понял возможности функции “автопилот“. Об этом сообщает SF Gate.

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Несмотря на то, что автопроизводители не успевают напоминать о вспомогательной функции автопилота в современных авто, нередко появляются новости о водителях, которые полностью перекладывают управление на машину.

В этот раз в Калифорнии владелец Tesla был пьяным и просто заснул за рулем, пока автопилот вез его со скоростью в 112 км в час. Патрульным пришлось постараться, чтобы остановить авто.

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В Tesla указывают, что в автопилоте есть своего рода “защита от дурака“ - режим деактивизируется, если водитель уберет руки с руля. Вероятно, пьяный калифорниец заснул, держась руками за руль и защитная функция не сработала.

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