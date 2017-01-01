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Автопилот Tesla убегал от полиции, пока пьяный водитель спал за рулем

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Новости о водителях, которые полностью перекладывают управление на автопилот машины появляются достаточно часто.
Водители ошибочно надеются на автопилот, как на самостоятельную систему управления
Водители ошибочно надеются на автопилот, как на самостоятельную систему управления
Скриншот Youtube

В США полиция остановила очередного пользователя автомобилей Tesla, который слишком буквально понял возможности функции “автопилот“. Об этом сообщает SF Gate.

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Несмотря на то, что автопроизводители не успевают напоминать о вспомогательной функции автопилота в современных авто, нередко появляются новости о водителях, которые полностью перекладывают управление на машину.

В этот раз в Калифорнии владелец Tesla был пьяным и просто заснул за рулем, пока автопилот вез его со скоростью в 112 км в час. Патрульным пришлось постараться, чтобы остановить авто.

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В Tesla указывают, что в автопилоте есть своего рода “защита от дурака“ - режим деактивизируется, если водитель уберет руки с руля. Вероятно, пьяный калифорниец заснул, держась руками за руль и защитная функция не сработала.

Ранее сообщалось, какие автотренды будут в 2019 году.

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Теги: Tesla, автопилот авто, США
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