Известный вирусный ролик в Youtube оказался постановочной рекламой

За первые дни видео набрало 38 миллионов просмотров.

Первое время это был просто очередной вирусный ролик в интернете Скриншот видео

В условиях широкого развития соцсетей, компании которые снимают только традиционную рекламу уже порядочно отстают. Volkswagen решили не совершать эту ошибку и рассказали о надежности новой системы торможения в вирусном ролике.

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Видео появилось на youtube. Главный герой видео выполняет трюк - скатывается внутри огромного резинового колеса со склона. Смех его друзей неожиданно сменяет ужас - очевидно, что колесо катится прямо под колеса автомобиля. Авто в самый последний момент тормозит и парень чудом избегает столкновения.

Первое время это был просто очередной вирусный ролик в интернете - за первые дни он набрал 38 миллионов просмотров. И только после этого видео залили по новой, но уже с логотипом и слоганом Volkswagen.

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