Fun on the Autobahn: Правда ли, что немецкие автобаны построил Гитлер

Автобаны с их идеальным покрытием и отсутствием ограничений в скорости - один из многих символов Германии.

Один из образов, с которым стойко ассоциируется Германия - хорошие дороги. Автобаны с их идеальным покрытием и отсутствием ограничений в скорости - настоящая мечта украинских водителей.

Читай также: День рождения Брюса Макларена: История создателя знаменитой команды F1

Существуют стереотип, что появлению хороших дорог немцы должны быть благодарны нацистам. В обсуждениях в интернете можно часто встретить аргумент, что “Гитлер конечно тот еще негодяй, но хоть автобаны для своей страны построил“.

Как оказалась, по правде говоря это совсем не так. Как создавались знаменитые немецкие автобаны рассказал Автоцентр.

Читай также: Ко дню смерти Адама Опеля: История успеха легендарного предпринимателя

Первый автобан был построен в 1932 году - за год до прихода Гитлера к власти. Более того, до того, как встать у руля, нацисты всячески выступали против постройки автобанов, так как они были платными и по мнению лидеров партии, были нужны только богачам, а не обычным людям.

Их позиция резко поменялась после прихода к власти - постройку дорог использовали, как пропаганду. Утверждалось, что дороги пригодятся при войнах, к тому же с помощью строительства дорог существенно снизится безработица.

Но, как показывает статистика, постройка дорог при Гитлере была лишь пропагандистской показухой. При безработице в 5,6 млн людей, на дорогах работали в лучшие годы не более 120 тысяч.

Читай также: День рождение “Солнцемобиля“: Каким было революционное авто

Это были абсолютно подневольные люди, которые работали вручную практически без остановки и получали копейки. На каждые 4 км по статистике погибал один рабочий. Всего построили только 3800 км дорог при Гитлере, но благодаря множеству постановочных фотографий именно он запечатлелся в представлению немцев, как отец немецких дорог. Тогда как в действительности знаменитые автобаны были построены уже после войны.

Обложка книги "Дороги Гитлера" 1938 года auction.catawiki.com

А позже автобаны вошли в историю, как один из множества неотъемлемых символов Германии. Закрепил этот образ классический альбом немецкой электронной группы Kraftwerk - Autobahn.

Ранее публиковался ТОП-5 секретов “Запорожца“: Был ли “Горбатый“ плохим авто.