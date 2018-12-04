В Киеве засняли первый в мире автобус-внедорожник Torsus Praetorian

Автобус Torsus Praetorian разработала компания Pulsar Expo, основанная украинцами Вахтангом Джукашвили и Юлией Хомич.

В Киеве засняли уникальный внедорожный автобус. Фотографии опубликовало ДТП.Киев.

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Автобус Torsus Praetorian разработала компания Pulsar Expo, основанная украинцами Вахтангом Джукашвили и Юлией Хомич в Чехии в 2014 году.

Про уникальный внедорожник сообщалось уже неоднократно. Почти сразу после презентации заинтересованность в авто проявили во многих странах мира. Что не странно, ведь похожих транспортных средств для перевозки людей в сложных условиях практически нет.

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Например, нефтедобывающим компаниям приходится либо переделывать в автобусы грузовики, либо - закупать целую серию стандартных внедорожников.

В частности, три таких автомобиля в санитарной комплектации ранее уже получила Нацгвардия Украины.

Ранее сообщалось, что канадец продает чудовищный лимузин-танк.