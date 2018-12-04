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В Киеве засняли первый в мире автобус-внедорожник Torsus Praetorian

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Автобус Torsus Praetorian разработала компания Pulsar Expo, основанная украинцами Вахтангом Джукашвили и Юлией Хомич.
Три таких автомобиля в санитарной комплектации получила Нацгвардия Украины
Три таких автомобиля в санитарной комплектации получила Нацгвардия Украины
dtp.kiev.ua

В Киеве засняли уникальный внедорожный автобус. Фотографии опубликовало ДТП.Киев.

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Автобус Torsus Praetorian разработала компания Pulsar Expo, основанная украинцами Вахтангом Джукашвили и Юлией Хомич в Чехии в 2014 году.

Про уникальный внедорожник сообщалось уже неоднократно. Почти сразу после презентации заинтересованность в авто проявили во многих странах мира. Что не странно, ведь похожих транспортных средств для перевозки людей в сложных условиях практически нет.

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Например, нефтедобывающим компаниям приходится либо переделывать в автобусы грузовики, либо - закупать целую серию стандартных внедорожников.

В частности, три таких автомобиля в санитарной комплектации ранее уже получила Нацгвардия Украины. 

Ранее сообщалось, что канадец продает чудовищный лимузин-танк.

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Теги: автомобили, внедорожники, автобус-внедорожник, Киев, Torsus Praetorian
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.12.2018, 14:45
Оценка:  -1
гость
Судя по рекламе, техника хорошая. А там посмотрим. Обычно все самое лучшее-для "западных партнеров",а нам и газельки убитые сойдут.
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