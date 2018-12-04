Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украине засняли две идентичные "Таврии" с VIP-номерами дороже самих авто

Комментариев: 4
Обычно VIP знаки встречаются на элитных и роскошных автомобилях, владельцы которых нередко готовы хорошо платить за такую "красоту".
Один из автомобилей засветился в Киеве
Один из автомобилей засветился в Киеве
Instagram.com

В Украине засняли сразу два одинаковых белых ЗАЗ-11055 “Таврия“ Пикап на VIP-номерах. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: В Украине засветилось уникальное самодельное авто “Ласточка“ 1970 года

Один из автомобилей засветился в Киеве - у авто необычные номера АА 7777 ВР. Где “поймали“ вторую белую “Таврию“ с номерами АА 0001 ОI - неизвестно.

У авто необычные номера АА 7777 ВР
У авто необычные номера АА 7777 ВР
Instagram.com

Где “поймали“ вторую белую “Таврию“ с номерами АА 0001 ОI - не сообщается
Где “поймали“ вторую белую “Таврию“ с номерами АА 0001 ОI - не сообщается
Instagram.com

Сообщается, что стоимость таких “мажорных“ номеров превышает стоимость автомобилей, на которые они установлены. Обычно VIP знаки встречаются на элитных и роскошных автомобилях, владельцы которых нередко готовы хорошо платить за такую “красоту“.

По одному из мнений, на белых Тавриях номера как раз и “рекламируются“ - таким нехитрым способом ищут богатых клиентов, готовых заплатить за них круглую сумму.

Ранее сообщалось, что один из 8 редчайших кабриолетов Ferrari нашли в горе мусора.

Поделись:
Теги: Таврия, красивые номера, мажоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
КиевТроещина1989    04.12.2018, 17:23
Оценка:  0
КиевТроещина1989
ещё при юще выдавали эти номера и все пищали как борются с блатными номерами ( 7777 точно ), так что по теории автора статьи о так называемой продаже, чет долго продают.
Духовный_скреп    04.12.2018, 16:34
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Очень любят селюки красивые номера.Денег наворовал и надо показать,что ты бык деревенский))
КиевТроещина1989    04.12.2018, 17:26
Оценка:  0
КиевТроещина1989
Как ты угадал)) знаю одного колхозника который за номера 4444 2к у.е. заплатил) ну он просто бедный фермер которого ущемляют все, что его даже номера заставляют покупать)
atos    04.12.2018, 16:15
Оценка:  +2
atos
Старый байян, то дворник начальника МРЭО катается)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь