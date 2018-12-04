В Украине засняли две идентичные "Таврии" с VIP-номерами дороже самих авто
В Украине засняли сразу два одинаковых белых ЗАЗ-11055 “Таврия“ Пикап на VIP-номерах. Об этом сообщает Автоцентр.
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Один из автомобилей засветился в Киеве - у авто необычные номера АА 7777 ВР. Где “поймали“ вторую белую “Таврию“ с номерами АА 0001 ОI - неизвестно.
Сообщается, что стоимость таких “мажорных“ номеров превышает стоимость автомобилей, на которые они установлены. Обычно VIP знаки встречаются на элитных и роскошных автомобилях, владельцы которых нередко готовы хорошо платить за такую “красоту“.
По одному из мнений, на белых Тавриях номера как раз и “рекламируются“ - таким нехитрым способом ищут богатых клиентов, готовых заплатить за них круглую сумму.
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