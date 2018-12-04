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В Украине впервые заплатили залог за транзитный ввоз "евробляхи": Сумма залога

Комментариев: 2
Желающих воспользоваться новой услугой не было несколько недель после принятия закона.
При отсутствии нарушений сроков пребывания сумму залога возвращают владельцу
При отсутствии нарушений сроков пребывания сумму залога возвращают владельцу
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По новым правилам, для ввоза автомобиля на территорию страны в режиме транзит нужно обязательно заплатить залог, в размере суммы растаможки этого автомобиля. При отсутствии нарушений сроков пребывания сумму залога возвращают владельцу. 

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Желающих воспользоваться новой услугой не было несколько недель после принятия закона. Только 1-2 декабря на Львовской таможне были ввезены автомобили на иностранной регистрации, за ввоз которых был заплачен залог. Об этом сообщает ТСН.

Первым авто оказался Ford Foсus 2004 года - сумма залога составила 70 тысяч гривен. За ввоз Skoda Ocktavia 2005 года было заплачено 55 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Польше подняли стоимость переоформления авто для “евробляхеров“ из Украины.

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Теги: растаможка по новому, новые правила растаможки, залог за ввоз авто, новые правила транзита
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Комментариев (2)
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atos    04.12.2018, 17:37
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atos
Мусор для лахау, всегда был, будет и есть по доступным ценам))))
Берите лохау побольше)))))
atos    04.12.2018, 17:39
Оценка:  0
atos
Денег на нормальную новую машину нету, но вы берите, потом будете изолентой ремонтировать ваши вёдра.))?
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