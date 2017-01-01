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ТЕСТ: Что еще выпускают производители автомобилей?

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Многие автобренды вошли в историю далеко не только, как производители машин.
Вопросы могут оказаться тяжелее, чем кажется
Вопросы могут оказаться тяжелее, чем кажется
depositphotos.com

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Зачастую история известных брендов начиналась в сфере далекой от той, что принесла им всемирное признание. Многие производители не стоят на месте и пробуют свои силы в новых областях. Попробуйте догадаться, что еще производят или производили известные автомобильный гиганты. Иногда это не так просто, как кажется.

 

Ранее публиковался другой интересный тест - отличите ли вы оригинальный авто от китайской копии?

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Теги: Тест, автомобили, история, автопроизводство
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