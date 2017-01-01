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Откровенные фото моделей в свежем календаре Bilstein 2019

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Кроме логотипа компании, об автомобилях ничего не напоминает, что, впрочем, ничуть не портит фотографии.
Откровенные фото моделей в свежем календаре Bilstein 2019
© febi.com
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Откровенные фото моделей в свежем календаре Bilstein 2019
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В Сети появились фото знаменитого автомобильного календаря Febi Bilstein за 2019 год. Входящий в крупный немецкий промышленный концерн, Bilstein Group особенно известен своими амортизаторами, пружинами и как ни странно... календарями.

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Такой жанр, как автомобильные календари с красивыми моделями в откровенных нарядах, а иногда и без них - достаточно популярен. Но календари Febi Bilstein все же имеют отличие - их выпускают достаточно большим тиражем.

Еще одна особенность - почти полное отсутствие автомобильной тематики в изображениях. Только откровенные фото моделей на фоне живописных пейзажей испанской Майорки. Кроме логотипа компании, об автомобилях ничего не напоминает, что, впрочем, ничуть не портит фотографии.

Ранее сообщалось, что девушки придумали новый эффектный авто-флешмоб.

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Теги: девушки, календарь, модели, Febi Bilstein
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