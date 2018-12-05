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В центральной части Киева исчезали припаркованные авто - в чем причина

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Для эффективной работы снегоуборочной техники в условиях снегопадов необходимо особенно строго придерживаться правил парковки.
В центральной части Киева исчезали припаркованные авто - в чем причина
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В центральной части Киева исчезали припаркованные авто - в чем причина
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Во вторник, 4 декабря, с центральных улиц Киева были эвакуированы авто, которые мешали работе снегоуборочной технике. Об этом сообщает КП “Центр организации дорожного движения города Киев“ на своей странице в Facebook.

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Всего работало 4 экипажа эвакуаторов. Больше всего автомобилей было эвакуировано на улицах Михайловской, Пушкинской, Прорезной, Скасаганского и Жилянской.

Коммунальщики напоминают, что в условиях снегопадов для эффективной работы снегоуборочной техники необходимо особенно строго придерживаться правил парковки. В противном случае автомобиль могут эвакуировать.

Ранее публиковались ТОП-3 распространенные ошибки, которые убивают авто зимой.

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Теги: снег, снегопад, Киев, эвакуаторы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Izvestnaya    05.12.2018, 12:41
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Izvestnaya
телевоны под лобовым пусть одни идиоты оставляют, а другие пусть звонят в три часа ночи и дают 10 минут на убрать авто.
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