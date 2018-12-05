Для эффективной работы снегоуборочной техники в условиях снегопадов необходимо особенно строго придерживаться правил парковки.

В центральной части Киева исчезали припаркованные авто - в чем причина

В центральной части Киева исчезали припаркованные авто - в чем причина

Во вторник, 4 декабря, с центральных улиц Киева были эвакуированы авто, которые мешали работе снегоуборочной технике. Об этом сообщает КП “Центр организации дорожного движения города Киев“ на своей странице в Facebook.

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Всего работало 4 экипажа эвакуаторов. Больше всего автомобилей было эвакуировано на улицах Михайловской, Пушкинской, Прорезной, Скасаганского и Жилянской.

Коммунальщики напоминают, что в условиях снегопадов для эффективной работы снегоуборочной техники необходимо особенно строго придерживаться правил парковки. В противном случае автомобиль могут эвакуировать.

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