ТОП-5 самых популярных легковушек в Украине в ноябре

По статистике лидируют в первую очередь кроссоверы, что совпадает с мировой тенденцией.

В Украине за ноябрь продали 7300 новых автомобилей, что на 4% меньше, чем в тот же период в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.

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Топ-10 самых популярных новых авто в ноября:

Kia Sportage – 448 шт. Renault Duster – 344 шт. Nissan Qashqai – 342 шт. Renault Logan – 274 шт. Toyota RAV-4 224 шт. Skoda Octavia – 202 шт. Nissan X-Trail – 200 шт. Hyundai Tucson – 185 шт. Renault Sandero – 168 шт. Toyota Camry – 152 шт.

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По статистике лидируют в первую очередь кроссоверы, что совпадает с мировой тенденцией. В общем за 11 прошедших месяцев было продано 74 800 новых авто, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15.