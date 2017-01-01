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ТОП-5 самых популярных легковушек в Украине в ноябре

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По статистике лидируют в первую очередь кроссоверы, что совпадает с мировой тенденцией.
ТОП-5 самых популярных легковушек в Украине в ноябре
© auto.ria.com
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  • Kia Sportage – 448 шт.
  • Renault Duster – 344 шт.
  • Nissan Qashqai – 342 шт.
  • Renault Logan – 274 шт.
  • Toyota RAV-4 224 шт.
ТОП-5 самых популярных легковушек в Украине в ноябре
Kia Sportage – 448 шт.
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В Украине за ноябрь продали 7300 новых автомобилей, что на 4% меньше, чем в тот же период в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.

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Топ-10 самых популярных новых авто в ноября: 

  1. Kia Sportage – 448 шт.
  2. Renault Duster – 344 шт.
  3. Nissan Qashqai – 342 шт.
  4. Renault Logan – 274 шт.
  5. Toyota RAV-4 224 шт.
  6. Skoda Octavia – 202 шт.
  7. Nissan X-Trail – 200 шт.
  8. Hyundai Tucson – 185 шт.
  9. Renault Sandero – 168 шт.
  10. Toyota Camry – 152 шт.

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По статистике лидируют в первую очередь кроссоверы, что совпадает с мировой тенденцией. В общем за 11 прошедших месяцев было продано 74 800 новых авто, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15.

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Теги: ТОП-10, авто, самые популярные авто
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