ТОП-5 самых популярных легковушек в Украине в ноябре
По статистике лидируют в первую очередь кроссоверы, что совпадает с мировой тенденцией.
ТОП-5 самых популярных легковушек в Украине в ноябре
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ТОП-5 самых популярных легковушек в Украине в ноябре
Kia Sportage – 448 шт.
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В Украине за ноябрь продали 7300 новых автомобилей, что на 4% меньше, чем в тот же период в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.
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Топ-10 самых популярных новых авто в ноября:
- Kia Sportage – 448 шт.
- Renault Duster – 344 шт.
- Nissan Qashqai – 342 шт.
- Renault Logan – 274 шт.
- Toyota RAV-4 224 шт.
- Skoda Octavia – 202 шт.
- Nissan X-Trail – 200 шт.
- Hyundai Tucson – 185 шт.
- Renault Sandero – 168 шт.
- Toyota Camry – 152 шт.
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По статистике лидируют в первую очередь кроссоверы, что совпадает с мировой тенденцией. В общем за 11 прошедших месяцев было продано 74 800 новых авто, что на 2% больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15.
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