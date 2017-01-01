Легендарный Aston Martin DB6 переделали в самый роскошный электрокабриолет

Знаменитый автомобиль 60-х годов сделали полностью электрическим.

В Aston Martin создали очень стильный электрокар, на основе легендарного Aston Martin DB6. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Aston Martin DB6 - безусловно культовое авто. За свою историю множество автомобилей этой модели были доработаны умельцами. Одна из последних нашумевших переделок - DB6 Принца Чарльза, который модифицировали для езды не на бензине, а на вине.

Теперь же знаменитый автомобиль 60-х годов сделали полностью электрическим - в кабриолет Aston Martin DB6 Volante 1970 года установили два электромотора от Aston Martin RapidE, дающие вместе 610 лошадей.

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Подробные характеристики авто неизвестны, RapidE до 100 разгоняется за 4 секунды. А если учесть, что Aston Martin DB6 легче, то скорость разгона должна быть еще выше. Запас хода должен быть около 320 километров.

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