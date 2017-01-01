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Как выглядел невероятный суперкар-трансформер, сделанный из... Запорожца

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У авто нет дверей в стандартном понимании - чтобы сесть в машину нужно откинуть вперед своеобразный колпак.
Как выглядел невероятный суперкар-трансформер, сделанный из... Запорожца
© autocentre.ua
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Как выглядел невероятный суперкар-трансформер, сделанный из... Запорожца
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В Сети появились фотографии невероятного тюнингованного суперкара. Фото опубликовал Автоцентр.

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Автомобиль создал в 80-е годы мастер Николай Дорошенко из города Сумы. Свое детище он назвал “спорткар Мурена“. Удивительно, но за основу автомобиля был взят ЗАЗ-968 и инвалидная мотоколяска СЗД. 

Подробностей о создании авто очень немного. Известно, что мотор и коробка взята у ЗАЗ, передний мост с подвеской у СЗД, кузов создавался отдельно из стеклопластика и копирует стилистику итальянских спорткаров Lamborghini или Ferrari.

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Конструкция очень необычная. У авто нет дверей в стандартном понимании - чтобы сесть в машину нужно откинуть вперед своеобразный колпак. Похожим образом обеспечивается доступ к мотору и багажнику.

Максимальная скорость - 100 км в час, в багажнике можно перевозить до 40 кг груза. Что случилось с авто после распада СССР - неизвестно.

Ранее сообщалось, что блогер нашел капсулу времени с раритетным “Запорожцем“.

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Теги: тьюнинг, Запорожец, интересные автомобили, интересные авто
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