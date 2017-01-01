В Хмельницкой области возили пассажиров на маршрутке-"евробляхе"

Автобус Jelcz на польских "бляхах" занимался перевозкой пассажиров в Хмельницкой области.

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В стране засветились все “евробляхи“, которые только можно представить: от подержанных “простых“ иномарок, до спорткаров. Теперь в Украине сфотографировали, очевидно, первую маршрутку на “бляхах“. Фотографией поделилась в своем Facebook Укртрансбезопасность Хмельницкой области.

Автобус Jelcz на польских “бляхах“ занимался перевозкой пассажиров в Хмельницкой области. Перевозчик получил штраф в 17 000 гривен по статье 57 ЗУ “Про автомобильный транспорт“.

Ранее сообщалось, что скидки в 50% на растаможку “евроблях“ хотят продлить - ВР.