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В Хмельницкой области возили пассажиров на маршрутке-"евробляхе"

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Автобус Jelcz на польских "бляхах" занимался перевозкой пассажиров в Хмельницкой области.
Перевозчик получил штраф в 17 000 гривен
Перевозчик получил штраф в 17 000 гривен
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В стране засветились все “евробляхи“, которые только можно представить: от подержанных “простых“ иномарок, до спорткаров. Теперь в Украине сфотографировали, очевидно, первую маршрутку на “бляхах“. Фотографией поделилась в своем Facebook Укртрансбезопасность Хмельницкой области.

Автобус Jelcz на польских “бляхах“ занимался перевозкой пассажиров в Хмельницкой области. Перевозчик получил штраф в 17 000 гривен по статье 57 ЗУ “Про автомобильный транспорт“.

Ранее сообщалось, что скидки в 50% на растаможку “евроблях“ хотят продлить - ВР.

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Теги: евробляхи, штрафы, маршрутки
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