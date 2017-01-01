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Льготы продлили: Какие электрокары будут привозить в Украину в 2019 году

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До 2022 года растаможка машин на электрической тяге будет оставаться бесплатной.
Hyundai Kona Electric 2019
Hyundai Kona Electric 2019
Скриншот Youtube

В Украине продолжили льготы на ввоз электроавтомобилей, а это значит, что до 2022 года растаможка машин на электрической тяге будет оставаться бесплатной.

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Как показывает статистика, спрос на электрокары растет - в 2018 году было ввезено около 5 тысяч таких авто, против 2,5 тысяч в прошлом году. Среди них новых автомобилей - всего 5%. Связано это с дороговизной электрокаров и их небольшим ассортиментом в украинских салонах.

Но, как сообщает Авто24 со ссылкой на официальных дистрибьюторов, продолжение льгот будет способствовать появлению в продаже большего количества новых моделей электрокаров от разных производителей. Основные планы компаний о продажах электрокаров в Украине в ближайшем будущем:

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  • “Хюндай Мотор Украина“ заявляет, что в 2018 году спрос на автомобиль Hyundai IONIQ Electric вырос, поэтому на 2019 планируется выход на украинский рынок еще одного электрокара Kona Electric - компактного паркетника с приличным запасом хода в 482 километра.
  • “Порше Украина“ тоже планирует представить у нас электрокар Audi e-tron в 2019 году.
  • Volkswagen объявил о запуске в нашей стране автомобилей линейки I.D. на электротяге в ближайшем будущем.
  • Компании, которые входят в Корпорацию УкраАВТО (дистрибуция Mercedes-Benz, Kia, Jeep, Chery  и других) сообщили о намерениях расширения линейки гибридными и полностью электрическими моделями.
  • Skoda планирует выпуск 5 разных моделей электрокаров к 2025 году и обещает их продажу и в нашей стране.

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В свою очередь, представители Nissan, чьи автомобили Nissan Leaf стали самыми популярными электрокарами в Украине, пока не будут открывать у нас официальное представительство. Это же касается и Tesla.

Ранее сообщалось, что легендарный Aston Martin DB6 переделали в самый роскошный электрокабриолет.

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Теги: электрокары, электроавтомобили, растаможка
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