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Где в мире дешевле и дороже всего покупать новые авто

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В рамках исследований сравнили цены на новенькие авто 6 разных моделей в разных странах мира.
Меньше всего повезло Португалии и Бразилии
Меньше всего повезло Португалии и Бразилии
comparethemarket.com

Б\у автомобили из-за границы привлекают украинцев своей низкой ценой. А что насчет новых автомобилей? Compare The Market рассказал, в каких странах новые автомобили обойдутся дешевле и дороже всего.

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В рамках исследований сравнили цены на новенькие авто 6 разных моделей в разных странах мира.

  • Fiat 500 стоит в Индии в 3 раза дешевле, чем в Китае (9 000 долларов против 27 000 долларов)
  • Volkswagen Golf в Индии стоит 9 200 долларов, а в Португалии - 31 000. 
  • Volkswagen Passat дешевле всего в Греции - 21 500 долларов, а в Бразилии наоборот - дороже всего (46 500 долларов).
  • Volkswagen Tiguan дешевле в России (22 000 долларов), а дороже - снова в Португалии (41 600).
  • BMW 5 Series выгоднее покупать в Мексике - 42 500 долларов. А в Бразилии придется заплатить более чем в два раза больше - 87 600 долларов.
  • Porsche 911 в Канаде обойдется от 80 500 долларов, а в Индии придется выложить почти в три раза больше - 210 400.

Ранее публиковался ТОП-5 самых надежных китайских авто.

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Теги: исследование, статистика, дешевые авто
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