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ТЕСТ: Отличите автомобиль из СССР от его западного прототипа?

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Не секрет, что при разработке новых машин в СССР нередко вдохновлялись успешными западными авто.
Попробуйте отличить советский автомобиль от его зарубежного прототипа
Попробуйте отличить советский автомобиль от его зарубежного прототипа
depositphotos.com

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При современной скорости развития копирование образцов техники неизбежно. Зачем изобретать велосипед и тратить время на разработку, если можно перечертить чертежи у соседа по парте? Сейчас так делают в Китае. Раньше так делали в СССР. Проверьте свою сообразительность. Попробуйте отличить советский автомобиль от его зарубежного прототипа.

 

Ранее сообщалось, что в Тбилиси сняли с балкона легендарное синее “Жигули“.

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Теги: история, тест, советские автомобили
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