ТЕСТ: Отличите автомобиль из СССР от его западного прототипа?
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Не секрет, что при разработке новых машин в СССР нередко вдохновлялись успешными западными авто.
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При современной скорости развития копирование образцов техники неизбежно. Зачем изобретать велосипед и тратить время на разработку, если можно перечертить чертежи у соседа по парте? Сейчас так делают в Китае. Раньше так делали в СССР. Проверьте свою сообразительность. Попробуйте отличить советский автомобиль от его зарубежного прототипа.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси сняли с балкона легендарное синее “Жигули“.
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