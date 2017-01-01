Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве продают редчайший спорткар Maserati дешевле Renault Duster

Комментариев: 0
Всего было выпущено только 4795 Maserati 3200 GT.
В Киеве продают редчайший спорткар Maserati дешевле Renault Duster
© auto.ria.com
Фото 1/5
В Киеве продают редчайший спорткар Maserati дешевле Renault Duster
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Украине продают редчайшее авто по сравнительно низкой цене. Автомобиль Maserati 3200 GT 2000 года предлагают всего за 18 888 долларов. Объявление о продаже размещено на сайте АвтоРиа, сообщает ТопЖыр.

Читай также: В Хмельницкой области возили пассажиров на маршрутке-“евробляхе“

Автомобиль примечателен тем, что с этой модели начало возрождение бренда Maserati. Дизайн роскошного авто разработал Джорджетто Джуджаро. Всего было выпущено только 4795 Maserati 3200 GT.

У авто твин-турбодвигатель V8 на 3,2 литра и 370 лошадей. До 100 авто разгоняется за 5,1 с, максималка - 280 км в час.

Особенность “украинского“ Maserati 3200 GT в необычном кожаном салоне зеленого цвета. Серийный номер редкого спорткара - 2818.

Ранее сообщалось, как получить кроссовер Rolls-Royce и суперкар Lamborghini в подарок.

Поделись:
Теги: интересные автомобили, спорткары, Maserati 3200 GT
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь