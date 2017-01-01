В Киеве продают редчайший спорткар Maserati дешевле Renault Duster

Всего было выпущено только 4795 Maserati 3200 GT.

В Украине продают редчайшее авто по сравнительно низкой цене. Автомобиль Maserati 3200 GT 2000 года предлагают всего за 18 888 долларов. Объявление о продаже размещено на сайте АвтоРиа, сообщает ТопЖыр.

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Автомобиль примечателен тем, что с этой модели начало возрождение бренда Maserati. Дизайн роскошного авто разработал Джорджетто Джуджаро. Всего было выпущено только 4795 Maserati 3200 GT.

У авто твин-турбодвигатель V8 на 3,2 литра и 370 лошадей. До 100 авто разгоняется за 5,1 с, максималка - 280 км в час.

Особенность “украинского“ Maserati 3200 GT в необычном кожаном салоне зеленого цвета. Серийный номер редкого спорткара - 2818.

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