Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве заблокируют ряд улиц в центре из-за визита президента Литвы

Комментариев: 1
Временные ограничения возможны в период с 8:00 до 18:00.
В Киеве будут временные ограничения движения на ряде улиц
В Киеве будут временные ограничения движения на ряде улиц
facebook.com

Сегодня, 7 декабря, в связи с визитом Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте будут временные ограничения движения на ряде улиц в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевского Горсовета.

Читай также: Киевсовет запланировал масштабное строительство парковок на 2019 год

Временные ограничения возможны в период с 8:00 до 18:00 на таких улицах:

  • просп. Бажана;
  • Столичное Шоссе;
  • Парковая дорога;
  • б-р Дружбы Народов;
  • ул. Бойчука;
  • ул. Зверинецкая;
  • ул. Бусловская;
  • ул. Лаврская;
  • ул. М. Грушевского;
  • ул. Шелковичная;
  • ул. Институтская;
  • Владимирский спуск;
  • ул. Петра Сагайдачного;
  • ул. Игоревская;
  • ул. Набережно-Крещатицкая;
  • Боричев Ток

Ранее рассказывалось об ограждении полос для транспорта забором: сработало ли нововведение.

Поделись:
Теги: пробки, ограничение движения, Грибаускайте, Литва, президент Литвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
andrey    07.12.2018, 13:10
Оценка:  0
andrey
краще б карту зробили з червоними дорогами які будуть заблоковані, щоб наглядно бачити де не проїхати, я ось не знаю всі вулиці по іменно через які їду додому, а з картою наглядно буду бачити і об'їду їх
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь