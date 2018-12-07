В Киеве заблокируют ряд улиц в центре из-за визита президента Литвы

Временные ограничения возможны в период с 8:00 до 18:00.

В Киеве будут временные ограничения движения на ряде улиц facebook.com

Сегодня, 7 декабря, в связи с визитом Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте будут временные ограничения движения на ряде улиц в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевского Горсовета.

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Временные ограничения возможны в период с 8:00 до 18:00 на таких улицах:

просп. Бажана;

Столичное Шоссе;

Парковая дорога;

б-р Дружбы Народов;

ул. Бойчука;

ул. Зверинецкая;

ул. Бусловская;

ул. Лаврская;

ул. М. Грушевского;

ул. Шелковичная;

ул. Институтская;

Владимирский спуск;

ул. Петра Сагайдачного;

ул. Игоревская;

ул. Набережно-Крещатицкая;

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