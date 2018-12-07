В Киеве заблокируют ряд улиц в центре из-за визита президента Литвы
Временные ограничения возможны в период с 8:00 до 18:00.
Сегодня, 7 декабря, в связи с визитом Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте будут временные ограничения движения на ряде улиц в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевского Горсовета.
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Временные ограничения возможны в период с 8:00 до 18:00 на таких улицах:
- просп. Бажана;
- Столичное Шоссе;
- Парковая дорога;
- б-р Дружбы Народов;
- ул. Бойчука;
- ул. Зверинецкая;
- ул. Бусловская;
- ул. Лаврская;
- ул. М. Грушевского;
- ул. Шелковичная;
- ул. Институтская;
- Владимирский спуск;
- ул. Петра Сагайдачного;
- ул. Игоревская;
- ул. Набережно-Крещатицкая;
- Боричев Ток
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