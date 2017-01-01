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С нашумевшей полосы общественного транспорта эвакуировали автомобили

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На полосу нанесли необходимую разметку, убрали мусорные баки и главное - переместили припаркованные автомобили.
С нашумевшей полосы общественного транспорта эвакуировали автомобили
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С нашумевшей полосы общественного транспорта эвакуировали автомобили
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Нашумевшая в СМИ полоса для общественного транспорта свободна для движения. Об этом сообщает КП “Центр организации дорожного движения“ в своем Facebook.

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Полосу для общественного транспорта на Шота Руставелли в Киеве оградили специальными столбиками-делинеаторами, чтобы дорогу для автобусов не занимали легковушки. Данная полоса была открыта в рамках эксперимента. Но в первые дни после открытия успешным этот эксперимент было назвать сложно.

Автомобили продолжили парковаться в огражденной полосе, полностью заблокировав движение, поэтому автобусам приходилось объезжать выделенную для них полосу. Также отмечалось, что с полосы так и не убрали мусорные баки и устаревшую разметку, а после снегопадов только эту полосу не смогли очистить от снега.

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Тогда было объявлено, что полоса еще не открыта официально, так как из-за сложных погодных условий не смогли закончить ряд работ. 

Теперь, с наступлением относительного потепления, на полосу нанесли необходимую разметку и знаки, напоминающие о запрете парковки, убрали мусорные баки и главное - переместили припаркованные автомобили. На данном участке находятся патрульные, которые будут предотвращать попытки припарковаться в неположенном месте.

По свободной полосе уже проехались городские автобусы. Теперь, когда полоса уже официально открыта, остается только надеяться, что в будущем эксперимент будет успешней и задумка окажется эффективной.

Ранее сообщалось, что нашумевшая полоса для транспорта в Киеве столкнулась с новой проблемой.

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Теги: полоса для общественного транспорта, Киев, огражденная полоса, эвакуаторы
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