С нашумевшей полосы общественного транспорта эвакуировали автомобили

На полосу нанесли необходимую разметку, убрали мусорные баки и главное - переместили припаркованные автомобили.

Нашумевшая в СМИ полоса для общественного транспорта свободна для движения. Об этом сообщает КП “Центр организации дорожного движения“ в своем Facebook.

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Полосу для общественного транспорта на Шота Руставелли в Киеве оградили специальными столбиками-делинеаторами, чтобы дорогу для автобусов не занимали легковушки. Данная полоса была открыта в рамках эксперимента. Но в первые дни после открытия успешным этот эксперимент было назвать сложно.

Автомобили продолжили парковаться в огражденной полосе, полностью заблокировав движение, поэтому автобусам приходилось объезжать выделенную для них полосу. Также отмечалось, что с полосы так и не убрали мусорные баки и устаревшую разметку, а после снегопадов только эту полосу не смогли очистить от снега.

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Тогда было объявлено, что полоса еще не открыта официально, так как из-за сложных погодных условий не смогли закончить ряд работ.

Теперь, с наступлением относительного потепления, на полосу нанесли необходимую разметку и знаки, напоминающие о запрете парковки, убрали мусорные баки и главное - переместили припаркованные автомобили. На данном участке находятся патрульные, которые будут предотвращать попытки припарковаться в неположенном месте.

По свободной полосе уже проехались городские автобусы. Теперь, когда полоса уже официально открыта, остается только надеяться, что в будущем эксперимент будет успешней и задумка окажется эффективной.

Ранее сообщалось, что нашумевшая полоса для транспорта в Киеве столкнулась с новой проблемой.