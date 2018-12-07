Свалка украинских "евроблях" парализовала село в Словакии

Местные жители жалуются на значительные неудобства - в одном дворе может находится более 10 авто из разных стран Европы.

Украинцы обещали забрать свои авто через несколько дней, но так и не вернулись Скриншот видео

По новым правилам ввоза автомобилей на еврорегистрации, для попадания в Украину в транзитном режиме владельцы должны платить залог в размере суммы растаможки автомобиля.

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Такие правила повлекли создание настоящих свалок б/у автомобилей на территории соседних с Украиной стран - автомобилисты массово бросают свои "бляхи" в Польше, Венгрии и Словакии. Автокладбища располагаются в приграничных селах - машины бросают зачастую прямо во дворах местных жителей.

Про одну из таких свалок рассказали в репортаже TV JOJ. Приграничное словацкое село Убля буквально парализовало. Местные жители жалуются на значительные неудобства - в одном дворе может находится более 10 авто из разных стран Европы.

Жители села рассказывают, что украинцы обещали забрать свои авто через несколько дней, но те так и продолжают стоять.

Ранее сообщалось, что по Киеву ездят крутые Mercedes-близнецы с одинаковыми номерами.