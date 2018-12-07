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Свалка украинских "евроблях" парализовала село в Словакии

Комментариев: 7
Местные жители жалуются на значительные неудобства - в одном дворе может находится более 10 авто из разных стран Европы.
Украинцы обещали забрать свои авто через несколько дней, но так и не вернулись
Украинцы обещали забрать свои авто через несколько дней, но так и не вернулись
Скриншот видео

По новым правилам ввоза автомобилей на еврорегистрации, для попадания в Украину в транзитном режиме владельцы должны платить залог в размере суммы растаможки автомобиля.

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Такие правила повлекли создание настоящих свалок б/у автомобилей на территории соседних с Украиной стран - автомобилисты массово бросают свои "бляхи" в Польше, Венгрии и Словакии. Автокладбища располагаются в приграничных селах - машины бросают зачастую прямо во дворах местных жителей.

Про одну из таких свалок рассказали в репортаже TV JOJ. Приграничное словацкое село Убля буквально парализовало. Местные жители жалуются на значительные неудобства - в одном дворе может находится более 10 авто из разных стран Европы.

Жители села рассказывают, что украинцы обещали забрать свои авто через несколько дней, но те так и продолжают стоять.

Ранее сообщалось, что по Киеву ездят крутые Mercedes-близнецы с одинаковыми номерами.

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Теги: евробляхи, Словакия, растаможка, граница
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  07.12.2018, 18:03
Оценка:  0
гость
а чего они Украинские? номера ведь европейские!!! осталось в европе, европейское...
гость  (аноним)  07.12.2018, 18:00
Оценка:  0
гость
Марина климова. У вас, когда СЦАРЬ едет в губернию, все халупы фотообоями обклеивают. И сральники там на улице.
гость  (аноним)  07.12.2018, 17:37
Оценка:  +1
гость
Сами виноваты. Хотели все это барахло в Украину отправить, теперь разгребайте завалы. У вас ведь налог на утилизацию высокий...
гость  (аноним)  07.12.2018, 17:30
Оценка:  +1
гость
МАРИНА***КЛИМОВА-иди нахер грязное чмо с рашки,кстати что на Украинском сайте делаешь ?ФСБ в курсе ?
гость  (аноним)  07.12.2018, 17:28
Оценка:  +1
гость
atos -это ты видимо про себя
atos    07.12.2018, 17:18
Оценка:  0
atos
Нищебродское стадо кроме, как срать ничего больше не умеет.
МАРИНА***КЛИМОВА    07.12.2018, 17:25
Оценка:  -1
МАРИНА***КЛИМОВА
+1
Что можно ожидать от чистильщиков унитазов, срать всегда и везде.
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