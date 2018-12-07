ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине

Вопрос максимально доступного автомобиля будет актуален в Украине еще долгое время.

История с "евробляхами" показала, что в Украине вопрос максимально доступного автомобиля будет актуален еще долгое время. ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине подготовил ТопЖыр.

1. Bajaj Qute - 141 775 гривен

Bajaj Qute - 141 775 гривен topgir.com.ua

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Это авто индийского происхождения удерживает звание самого дешевого нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в Украине. Правда двигатель всего на 13 л.с., но зато цена - всего 141 775 гривен.

2. VEGA Mario - 147 400 гривен

VEGA Mario - 147 400 гривен topgir.com.ua

Это уже электрокар. Автомобиль изготавливают в Китае. Запас хода - 100 км, максималка - всего 50 км в час. Обойдется авто в Украине в 147 400 гривен

3. Rover Quick 2000 - 159 999 гривен

Rover Quick 2000 - 159 999 гривен topgir.com.ua

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Обойдется немного более чем 150 тысяч. а именно - в 160. Rover Quick 2000 также собирают в Китае, но в отличии от VEGA Mario у него запас хода в 70 км. Максималка, правда, на 10 км ниже - 40 км в час.

4. Qifeng K7 - 298 000 гривен

Qifeng K7 - 298 000 гривен auto.ria.com

Один из множества китайских копий. В этот раз скопирован кроссовер Мерседес. Обойдется авто примерно в 298 000 гривен. Скорость этого электрокара уже достаточно солидная - 85 км в час.

5. Fulu Mk1 - 109 000 грн

Fulu Mk1 - 109 000 грн topgir.com.ua

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Китайский электрокар Fulu Mk1 хоть и отличается миниатюрными размерами, но тем не менее имеет 4 места. Весит меньше 500 кг, максималка - 45 км в час. Цена - 109 000 грн.

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