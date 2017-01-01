Летающий ЗАЗ: Гонщик показал невероятные трюки на Запорожце
В Сети появилось видео тест-драйва невероятно крутого тюнингованного “Запорожца“. Видео опубликовали в Youtube.
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“Запорожец“ - вероятно самый популярный автомобиль для тюнинга на просторах бывшего Советского союза. Свет увидело множество переделок знаменитого ЗАЗ.
Но данный проект поражает по настоящему. Вы могли когда-нибудь представить дрифт на “Ушастом“? А езду на двух колесах? А прыжок с трамплина? Все это есть в видео ниже.
Подробностей тюнинга немного. В комментариях к видео прозвучало мнение, что показанный автомобиль - багги, на который сверху установили кузов от “Запорожца“, но автор опровергает:
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“Комментаторы, которые пишут, что я надел “Запорожец“ на багги, подскажите какую багги я использовал???!!! а если вы имеете ввиду машину которую я построил, спешу Вас огорчить, я с нуля строил Запорожец!“, - говорится в ответе на комментарии автора видео в Youtube.
Ранее сообщалось, как выглядел невероятный суперкар-трансформер, сделанный из... Запорожца.
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