Летающий ЗАЗ: Гонщик показал невероятные трюки на Запорожце

Вы могли когда-нибудь представить дрифт на "Ушастом"? А езду на двух колесах? А прыжок с трамплина? Все это есть в видео ниже.

В Сети появилось видео тест-драйва невероятно крутого тюнингованного “Запорожца“. Видео опубликовали в Youtube.

Читай также: Украинский мастер переделал старую “Таврию“ в крутой танк

“Запорожец“ - вероятно самый популярный автомобиль для тюнинга на просторах бывшего Советского союза. Свет увидело множество переделок знаменитого ЗАЗ.

Но данный проект поражает по настоящему. Вы могли когда-нибудь представить дрифт на “Ушастом“? А езду на двух колесах? А прыжок с трамплина? Все это есть в видео ниже.

Подробностей тюнинга немного. В комментариях к видео прозвучало мнение, что показанный автомобиль - багги, на который сверху установили кузов от “Запорожца“, но автор опровергает:

Читай также: Расстаможка “евроблях“: Как не переплатить и обойти все “подводные камни“

“Комментаторы, которые пишут, что я надел “Запорожец“ на багги, подскажите какую багги я использовал???!!! а если вы имеете ввиду машину которую я построил, спешу Вас огорчить, я с нуля строил Запорожец!“, - говорится в ответе на комментарии автора видео в Youtube.

Ранее сообщалось, как выглядел невероятный суперкар-трансформер, сделанный из... Запорожца.