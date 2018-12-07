Instant Karma на дороге: Пятничная подборка #9

Некоторым негодяям на дороге судьба преподносит урок сразу же после поступка.

Негодяи на дорогах были всегда. У некоторых из них получается выходить сухими из воды, другие через какое-то время все же вынуждены отвечать за свои действия.

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Но некоторым нерадивым водителям судьба преподносит урок сразу же после плохого поступка. На английском языке для такого понятия уже давно придумали специальный термин - “Instant Karma“, или “мгновенная карма“.

В сегодняшней пятничной подборке - видео случаев мгновенной кармы на дорогах.

Внимание! В видео может присутствовать нецензурная лексика.

Ранее публиковались лучшие автомобильные фэйлы из Instagram: Пятничная подборка #6.