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Таможня саботирует растаможку "евроблях" - Южанина

Комментариев: 5
По словам главы комитета, практически на всех пропускных пунктах блокируется таможенное оформление автомобилей.
В очередях на растаможку стоят уже более 700 авто
В очередях на растаможку стоят уже более 700 авто
Скриншот Youtube

Государственная фискальная служба намеренно затягивает процесс растаможки “евроблях“. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook.

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Ответственным за задержки Южанина назвала и.о. зампреда ГФС Виктора Кривицкого, который настоял на процедуре проверки таможенной стоимости авто на уровне центрального аппарата ГФС. Результаты проверки автомобилисты вынуждены ждать несколько суток подряд.

По словам главы комитета, таким образом практически на всех пропускных пунктах блокируется таможенное оформление автомобилей - в очередях на растаможку стоят уже более 700 авто.

Южанина сообщила, что “сломает этот саботаж“ и обратится с требованием разобраться в ситуации в НАБУ.

Ранее сообщалось, как не переплатить за растаможку “евроблях“ и обойти все “подводные камни“.

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Теги: евробляхи, растаможка, таможня
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  10.12.2018, 14:34
Оценка:  0
гость
как всё гиморно в этой стране...
П    10.12.2018, 14:19
Оценка:  0
П
Есть договор купли-продажи, в нем указана стоимость. Какие подтверждения еще нужны? Это не саботаж, это коррупция.
гость  (аноним)  10.12.2018, 14:19
Оценка:  0
гость
nibumbum. Ты хоть сам понял, что написал? Т.е. таможня против поступления средств в госбюджет? В школе каникулы или карантин?
nibumbum    10.12.2018, 14:04
Оценка:  +1
nibumbum
Правильно делают - сначала евробляхеры блокировали таможню и не пускали людей, теперь таможня их блокирует, пусть почувствуют на своей шкуре.
гость  (аноним)  10.12.2018, 13:49
Оценка:  -1
гость
Ой, опять две структуры за бабло рубятся. Сделали самой нищей Украину.
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