Таможня саботирует растаможку "евроблях" - Южанина

По словам главы комитета, практически на всех пропускных пунктах блокируется таможенное оформление автомобилей.

В очередях на растаможку стоят уже более 700 авто Скриншот Youtube

Государственная фискальная служба намеренно затягивает процесс растаможки “евроблях“. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook.

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Ответственным за задержки Южанина назвала и.о. зампреда ГФС Виктора Кривицкого, который настоял на процедуре проверки таможенной стоимости авто на уровне центрального аппарата ГФС. Результаты проверки автомобилисты вынуждены ждать несколько суток подряд.

По словам главы комитета, таким образом практически на всех пропускных пунктах блокируется таможенное оформление автомобилей - в очередях на растаможку стоят уже более 700 авто.

Южанина сообщила, что “сломает этот саботаж“ и обратится с требованием разобраться в ситуации в НАБУ.

Ранее сообщалось, как не переплатить за растаможку “евроблях“ и обойти все “подводные камни“.