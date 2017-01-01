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Вор толкнул прохожего под фуру, чтобы украсть телефон - видео

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Потерпевший получил множественные травмы, но выжил.
Вор спокойно ушел с краденным телефоном, хладнокровно толкнув жертву под фуру
Вор спокойно ушел с краденным телефоном, хладнокровно толкнув жертву под фуру
Скриншот видео

В Лос-Анджелесе посреди дня злоумышленник толкнул мужчину под колеса фуры и украл его телефон. Об этом сообщает в своем репортаже телеканал ABC7.

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Преступление попало на видео камеры наблюдения. Агрессивный мужчина в ядовито-зеленой куртке набросился на прохожего, толкнул его под грузовик, после чего забрал упавший на землю смартфон и спокойной походкой скрылся.

Жертва оказалась под колесами фуры - грузовик не успел притормозить и наехал на мужчину. Сообщается, что у пострадавшего переломы ребер и разорваны легкие, но сейчас его жизни ничего не угрожает. 

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В этот же день местные пожарные увидели мужчину в похожей одежде, проследили за ним и передали информацию о его месторасположении полицейским. Безжалостного вора задержали - кроме кражи ему также вменяют покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что в Украине участились случаи разбоя на дорогах.

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Теги: вор, видео, США
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