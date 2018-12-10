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Фото наглого "героя парковки" в Харькове стало вирусным в Сети

Комментариев: 3
Водитель организовал паркоместо прямо под окнами своей квартиры.
Фото получило большое распространение и набрало 5 тысяч лайков в Instagram
Фото получило большое распространение и набрало 5 тысяч лайков в Instagram
https://www.instagram.com/h_kharkov/

Житель Харькова придумал как уберечь свое авто от авторов, если возможности оставлять машину в гараже нет. Фотография появилась в Instagram.

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Водитель организовал паркоместо прямо под окнами своей квартиры. Въезд на "парковку" расположен прямо возле входа в подъезд. Машина защищена забором, закрывающимся специальной калиткой.

О том, было ли разрешение на такое нововведение со стороны соседей и ЖЕКа, лучше даже не говорить. Фото получило достаточно большое распространение и даже набрало 5 тысяч лайков в Instagram.

Ранее сообщалось, что активисты начали борьбу с "героями парковок".

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Теги: герои парковки, Харьков, фото
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.12.2018, 16:33
Оценка:  -1
гость
atos 10.12.2018, 16:00
Рекомендую брать балончики поменьше, так как если хозяин увидит происходящее засунет эти балончики в место, которое ищет приключения. И правильно сделает, вообще опупели козлы от безнаказанности!
Активисты ебу..ие!
Не нравится - звони в полицию, нех..й самосуд устраивать!
гость  (аноним)  10.12.2018, 16:29
Оценка:  0
гость
atos

Усложняешь. Пару раз выбросить мусор из балкона и перестанет. Проверенно
atos    10.12.2018, 16:00
Оценка:  +1
atos
Хорошая фантазия и пару баллончиков качественной Монтажной пены, очень положительно скажуться на воспитании хозяина данного авто. В пару подходов желание ставить своё ведро под домом пропадёт, как и появилось))
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