Фото наглого "героя парковки" в Харькове стало вирусным в Сети
Водитель организовал паркоместо прямо под окнами своей квартиры.
Житель Харькова придумал как уберечь свое авто от авторов, если возможности оставлять машину в гараже нет. Фотография появилась в Instagram.
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Водитель организовал паркоместо прямо под окнами своей квартиры. Въезд на "парковку" расположен прямо возле входа в подъезд. Машина защищена забором, закрывающимся специальной калиткой.
О том, было ли разрешение на такое нововведение со стороны соседей и ЖЕКа, лучше даже не говорить. Фото получило достаточно большое распространение и даже набрало 5 тысяч лайков в Instagram.
Ранее сообщалось, что активисты начали борьбу с "героями парковок".
Полная версия правил
Рекомендую брать балончики поменьше, так как если хозяин увидит происходящее засунет эти балончики в место, которое ищет приключения. И правильно сделает, вообще опупели козлы от безнаказанности!
Активисты ебу..ие!
Не нравится - звони в полицию, нех..й самосуд устраивать!
Усложняешь. Пару раз выбросить мусор из балкона и перестанет. Проверенно