Фото наглого "героя парковки" в Харькове стало вирусным в Сети

Водитель организовал паркоместо прямо под окнами своей квартиры.

Фото получило большое распространение и набрало 5 тысяч лайков в Instagram https://www.instagram.com/h_kharkov/

Житель Харькова придумал как уберечь свое авто от авторов, если возможности оставлять машину в гараже нет. Фотография появилась в Instagram.

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Водитель организовал паркоместо прямо под окнами своей квартиры. Въезд на "парковку" расположен прямо возле входа в подъезд. Машина защищена забором, закрывающимся специальной калиткой.

О том, было ли разрешение на такое нововведение со стороны соседей и ЖЕКа, лучше даже не говорить. Фото получило достаточно большое распространение и даже набрало 5 тысяч лайков в Instagram.

Ранее сообщалось, что активисты начали борьбу с "героями парковок".