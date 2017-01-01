Патрульные с радарами Trucam зафиксировали антирекорд превышения скорости

На трассу М-09 "Тернополь – Львов – Рава Русская" радары вернулись только 3 декабря.

Нарушитель превысил скорость более чем в два раза facebook.com

В полиции назвали самое большое превышение скорости на трассе М-09, зафиксированное полицейскими, после возвращения на дороги радаров. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Тернопольской области.

Читай также: Для кого растаможка "евроблях" может стать бесплатной

На трассу М-09 "Тернополь – Львов – Рава Русская" радары вернулись только 3 декабря. В первую неделю работы патрульные зафиксировали своеобразный скоростной антирекорд в 132 км в час, вместо положенных 50.

Нарушитель превысил скорость более чем в два раза, несмотря на многочисленные предупреждения о точном месте расположении поста патрульных в СМИ. Кроме того, о полицейских с радаром предупреждает еще и специальный знак, но и это не побудило автомобилиста притормозить.

Ранее сообщалось, в каких случаях обыск полицией авто - незаконный.