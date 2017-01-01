Водителям приготовиться!: В Украину движутся рекордные снегопады

Водителей просят быть предельно осторожными и отдать предпочтение общественному транспорту.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий - метель, снегопад, сильные порывы ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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Водителей просят быть предельно осторожными и отдать предпочтение общественному транспорту.

11 декабря утром и вечером будет туман с серьезным ограничением видимости в северных и центральных регионах.

12-13 декабря - снегопады и сильные порывы ветра в Чернигове, Киеве, Житомире, Черкассах, Полтаве, Кропивницком и Николаеве, дожди и мокрый снег в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Днепре.

Ранее сообщалось, что Киев остановился в 7-бальных пробках: Куда утром лучше не ездить.