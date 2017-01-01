Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Лондоне засняли суперкар Ferrari на украинских номерах с... огромной елкой

Комментариев: 0
Кузов авто украсили внушительной елкой, в тему рождественских праздников.
У некоторых людей просто талант привлекать к себе внимание
У некоторых людей просто талант привлекать к себе внимание
Скриншот Youtube

У некоторых людей просто талант привлекать к себе внимание. Хороший тому пример - герой видео, которое выложил в Youtube канал Supercars on the streets.

Читай также: В Киеве продают редчайший спорткар Maserati дешевле Renault Duster

Автомобилист владеет роскошным Ferrari 458 Italia Liberty Walk на украинских номерах, на котором принял участие в параде роскошных суперкаров в Лондоне. Но лондонскую публику так просто не удивишь, поэтому кузов авто украсили внушительной елкой, в тему рождественских праздников.

Ранее уже появлялись фото этого Ferrari - авто замечали в Буковеле и других европейских странах.

Ранее сообщалось, какие электрокары будут привозить в Украину в 2019 году.

Поделись:
Теги: интересные авто, Ferrari 458 Italia Liberty Walk, Англия, Рождество
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь