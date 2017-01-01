В Лондоне засняли суперкар Ferrari на украинских номерах с... огромной елкой
Кузов авто украсили внушительной елкой, в тему рождественских праздников.
У некоторых людей просто талант привлекать к себе внимание. Хороший тому пример - герой видео, которое выложил в Youtube канал Supercars on the streets.
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Автомобилист владеет роскошным Ferrari 458 Italia Liberty Walk на украинских номерах, на котором принял участие в параде роскошных суперкаров в Лондоне. Но лондонскую публику так просто не удивишь, поэтому кузов авто украсили внушительной елкой, в тему рождественских праздников.
Ранее уже появлялись фото этого Ferrari - авто замечали в Буковеле и других европейских странах.
Ранее сообщалось, какие электрокары будут привозить в Украину в 2019 году.
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