В Лондоне засняли суперкар Ferrari на украинских номерах с... огромной елкой

Кузов авто украсили внушительной елкой, в тему рождественских праздников.

У некоторых людей просто талант привлекать к себе внимание Скриншот Youtube

У некоторых людей просто талант привлекать к себе внимание. Хороший тому пример - герой видео, которое выложил в Youtube канал Supercars on the streets.

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Автомобилист владеет роскошным Ferrari 458 Italia Liberty Walk на украинских номерах, на котором принял участие в параде роскошных суперкаров в Лондоне. Но лондонскую публику так просто не удивишь, поэтому кузов авто украсили внушительной елкой, в тему рождественских праздников.

Ранее уже появлялись фото этого Ferrari - авто замечали в Буковеле и других европейских странах.

Ранее сообщалось, какие электрокары будут привозить в Украину в 2019 году.