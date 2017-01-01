Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Первые полицейские Tesla: В Швейцарии полицию пересадят на роскошные Model X

Комментариев: 0
Самые известные электрокары будут использовать для реагирования в экстренных ситуациях.
Tesla Model X 100D 2017
Tesla Model X 100D 2017
carsguide.com.au Richard Berry

Пока в Украине случаются регулярные аварии с участием полицейских гибридов Prius, в Швейцарии пересаживают местных стражей порядка на новые автомобили. Ими стали роскошные Tesla Model X 100D. 

Читай также: Tesla официально открыла продажи в Украине

Новые авто закупили в кантоне Базель-Штадт. Самые известные электрокары будут использовать для реагирования в экстренных ситуациях. Специально для обслуживания полицейских авто по кантону будут обустроено 6 зарядных станций

Данная модель Tesla отличается высокой мощностью в 525 лошадей. Максмалка - 230 км в час.

Ранее сообщалось, что юристы назвали штраф, который патрульные выписывают незаконно.

Поделись:
Теги: электрокары, Tesla, Швейцария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь