Первые полицейские Tesla: В Швейцарии полицию пересадят на роскошные Model X

Самые известные электрокары будут использовать для реагирования в экстренных ситуациях.

Пока в Украине случаются регулярные аварии с участием полицейских гибридов Prius, в Швейцарии пересаживают местных стражей порядка на новые автомобили. Ими стали роскошные Tesla Model X 100D.

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Новые авто закупили в кантоне Базель-Штадт. Самые известные электрокары будут использовать для реагирования в экстренных ситуациях. Специально для обслуживания полицейских авто по кантону будут обустроено 6 зарядных станций

Данная модель Tesla отличается высокой мощностью в 525 лошадей. Максмалка - 230 км в час.

Ранее сообщалось, что юристы назвали штраф, который патрульные выписывают незаконно.