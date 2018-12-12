Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Владельцы "евроблях" придумали, как сэкономить на растаможке авто

Комментариев: 3
Оказалось, что шрифт и печать на документах, поданных таможенникам в Украине отличаются от документов, поданных в Польше.
Данного гражданина Украины уже ловили раньше на нарушении таможенных правил
Данного гражданина Украины уже ловили раньше на нарушении таможенных правил
depositphotos.com

В Украине зафиксировали случаи подделки документов при растаможке “евроблях“. Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

Читай также: На Волыни таможенники в три раза завышают стоимость растаможки “евроблях“

В одном из таких случаев гражданин Украины подал документы на растаможку Skoda Octavia, в которой значилась цена автомобиля 12 280 злотых. Но по документам, которые владелец авто подавал в Польше цена другая - 19 500 злотых.

При дальнейшем рассмотрении оказалось, что шрифт и печать на документах, поданных таможенникам в Украине отличаются. Таким образом документ был подделан, с целью ввести в заблуждение таможенный контроль.

Сообщается, что данного гражданина Украины уже ловили раньше на нарушении таможенных правил.

Ранее сообщалось, для кого растаможка “евроблях“ может стать бесплатной.

Поделись:
Теги: евробляхи, мошенники, Украины, растаможка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
M256    12.12.2018, 13:16
Оценка:  +1
M256
выдать ему картонную копию автомобиля, раз так любит подделки
МАРИНА***КЛИМОВА    12.12.2018, 12:43
Оценка:  +3
МАРИНА***КЛИМОВА
Кастрировать дебила, чтобы не довал потомства.
atos    12.12.2018, 12:46
Оценка:  +2
atos
Разобрать на органы, чтобы не мучался и не мучал людей.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь