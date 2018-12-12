Владельцы "евроблях" придумали, как сэкономить на растаможке авто

Оказалось, что шрифт и печать на документах, поданных таможенникам в Украине отличаются от документов, поданных в Польше.

Данного гражданина Украины уже ловили раньше на нарушении таможенных правил depositphotos.com

В Украине зафиксировали случаи подделки документов при растаможке “евроблях“. Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

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В одном из таких случаев гражданин Украины подал документы на растаможку Skoda Octavia, в которой значилась цена автомобиля 12 280 злотых. Но по документам, которые владелец авто подавал в Польше цена другая - 19 500 злотых.

При дальнейшем рассмотрении оказалось, что шрифт и печать на документах, поданных таможенникам в Украине отличаются. Таким образом документ был подделан, с целью ввести в заблуждение таможенный контроль.

Сообщается, что данного гражданина Украины уже ловили раньше на нарушении таможенных правил.

Ранее сообщалось, для кого растаможка “евроблях“ может стать бесплатной.