Видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире

Несмотря на то, что мужчина переходил дорогу в положенном месте и на зеленый свет, неприятностей ему избежать не удалось.

В последний момент мужчина очень ловко делает своего рода кувырок Скриншот видео

На известном канале в Youtube Viral Hog появилось трагикомичное видео, снятое в Украине.

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Действие ролика происходит в городе Смела. Главный герой - пешеход, переходящий дорогу. Несмотря на то, что мужчина переходил дорогу в положенном месте и на зеленый свет, неприятностей ему избежать не удалось.

Перепрыгивая через многочисленные лужи и ямы на дороге мужчина поскользнулся и начал падать. Казалось бы, что пешеход основательно пропашет асфальт носом, но в последний момент он очень ловко делает своего рода кувырок и спокойно уходит по своим делам.

Такое правильное падение "со страховкой" - обязательный элемент тренировок, например, многих боевых искусств. Но, учитывая состояние украинских дорог такие навыки должны быть, пожалуй, у каждого.

Ранее сообщалось, что на дорогах Киева засветилось НЛО с пришельцем "за рулем".