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Видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире

Комментариев: 1
Несмотря на то, что мужчина переходил дорогу в положенном месте и на зеленый свет, неприятностей ему избежать не удалось.
В последний момент мужчина очень ловко делает своего рода кувырок
В последний момент мужчина очень ловко делает своего рода кувырок
Скриншот видео

На известном канале в Youtube Viral Hog появилось трагикомичное видео, снятое в Украине. 

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Действие ролика происходит в городе Смела. Главный герой - пешеход, переходящий дорогу. Несмотря на то, что мужчина переходил дорогу в положенном месте и на зеленый свет, неприятностей ему избежать не удалось.

Перепрыгивая через многочисленные лужи и ямы на дороге мужчина поскользнулся и начал падать. Казалось бы, что пешеход основательно пропашет асфальт носом, но в последний момент он очень ловко делает своего рода кувырок и спокойно уходит по своим делам.

Такое правильное падение "со страховкой" - обязательный элемент тренировок, например, многих боевых искусств. Но, учитывая состояние украинских дорог такие навыки должны быть, пожалуй, у каждого.

Ранее сообщалось, что на дорогах Киева засветилось НЛО с пришельцем "за рулем".

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Теги: видео, дороги, гололед
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
M256    12.12.2018, 14:02
Оценка:  +1
M256
за технику кувырка - хорошо, за то что не побоялся в луже сделать - отлично, за баланс - неудовлетворительно. Итого средняя "хорошо"
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