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В Volkswagen находчиво обошли решение запретить их рекламу на ТВ - видео

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Автопроизводитель не смирился с вердиктом, включил иронию на максимум и сделал проблему своим преимуществом.
Оба видео сняты компанией DDB Sydney
Оба видео сняты компанией DDB Sydney
скриншот

Что делать, если ты снял крутую рекламу авто, но ее запретили из-за “пропаганды опасного вождения“? Правильно! Смешно цензурировать видео, сделав рекламу еще лучше.

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Именно так решили в Volkswagen, чей ролик запретили в Австралии. Знаменитый автопроизводитель не смирился с вердиктом, включил иронию на максимум и сделал проблему своим преимуществом. И теперь уже весь мир смеется над нелепыми правилами австралийских форматов ТВ вещания.

Оба видео (и запрещенный оригинал, и цензурированная версия) сняты компанией DDB Sydney. Судя по всему, сотрудничество этого австралийского рекламного агентства с Volkswagen набирает обороты - ранее компания сняла ролик с фэйлом, который стал вирусным и только потом призналась, что это постановочная реклама Volkswagen Polo.

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Теги: реклама, интересная история, Volkswagen, цензура
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