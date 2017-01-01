В Volkswagen находчиво обошли решение запретить их рекламу на ТВ - видео

Автопроизводитель не смирился с вердиктом, включил иронию на максимум и сделал проблему своим преимуществом.

Что делать, если ты снял крутую рекламу авто, но ее запретили из-за “пропаганды опасного вождения“? Правильно! Смешно цензурировать видео, сделав рекламу еще лучше.

Читай также: Видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире

Именно так решили в Volkswagen, чей ролик запретили в Австралии. Знаменитый автопроизводитель не смирился с вердиктом, включил иронию на максимум и сделал проблему своим преимуществом. И теперь уже весь мир смеется над нелепыми правилами австралийских форматов ТВ вещания.

Оба видео (и запрещенный оригинал, и цензурированная версия) сняты компанией DDB Sydney. Судя по всему, сотрудничество этого австралийского рекламного агентства с Volkswagen набирает обороты - ранее компания сняла ролик с фэйлом, который стал вирусным и только потом призналась, что это постановочная реклама Volkswagen Polo.