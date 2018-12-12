Честный рейтинг: Сколько действительно ездят на одной зарядке популярные электрокары
Запас хода современных электрокаров растет с каждым годом и достигает очень внушительных результатов. Но соответствуют ли реальные показатели заявленным производителями. Ответ на этот вопрос решили узнать журналисты из британского издания Autocar.
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Честный рейтинг запаса хода электрокаров
1. Hyundai Kona Electric 64KWH - 417 км
2. Jaguar I-Pace - 407 км
3. Kia E-Niro 64 KWH - 407 км
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4. Tesla Model S 75D - 328 км
5. Hyundai Kona Electric - 254 км
6. Renault Zoe R110 - 235 км
7. Nissan Leaf - 206 км
8. BMW I3 94AH - 195 км
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9. Volkswagen E-Golf - 188 км
10. Hyundai Ioniq (полностью электрический) - 188 км
11. Fortwo EQ Cabrio - 95 км
12. Forfour EQ - 91 км
Ранее сообщалось, что льготы продлили: какие электрокары будут привозить в Украину в 2019 году.
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