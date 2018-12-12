Честный рейтинг: Сколько действительно ездят на одной зарядке популярные электрокары

Запас хода современных электрокаров растет с каждым годом.

Победителем рейтинга стал Hyundai Kona Electric 64KWH с 417 км на одной зарядке autocar.co.uk

Запас хода современных электрокаров растет с каждым годом и достигает очень внушительных результатов. Но соответствуют ли реальные показатели заявленным производителями. Ответ на этот вопрос решили узнать журналисты из британского издания Autocar.

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Честный рейтинг запаса хода электрокаров

1. Hyundai Kona Electric 64KWH - 417 км

2. Jaguar I-Pace - 407 км

3. Kia E-Niro 64 KWH - 407 км

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4. Tesla Model S 75D - 328 км

5. Hyundai Kona Electric - 254 км

6. Renault Zoe R110 - 235 км

7. Nissan Leaf - 206 км

8. BMW I3 94AH - 195 км

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9. Volkswagen E-Golf - 188 км

10. Hyundai Ioniq (полностью электрический) - 188 км

11. Fortwo EQ Cabrio - 95 км

12. Forfour EQ - 91 км

Ранее сообщалось, что льготы продлили: какие электрокары будут привозить в Украину в 2019 году.